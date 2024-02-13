Россия объявила в розыск премьера Эстонии

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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас объявлена Россией в розыск по уголовной статье. Это следует из базы розыска МВД России.

«Каллас Кая. Разыскивается по статье УК», – сказано в базе. По какой статье ведется розыск, в базе не указано.

Также в базе МВД России значится карточка на госсекретаря Эстонии Таймара Петеркопа. Он также разыскивается по статье УК РФ.

При этом в правоохранительных органах ТАСС сообщили, что в отношении Каллас и Петеркопа «возбуждено дело об уничтожении и повреждении памятников советским воинам». «В рамках этого дела они объявлены в розыск», – сказал собеседник агентства.