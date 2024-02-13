В Лачинском и Кяльбаджарском районах начнется реконструкция двух сел и поселка

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Подписаны соглашения по проекту реконструкции одного поселка Горчу и двух сел Чайкенд и Гамышлы в Лачинском и Кяльбаджарском районах Восточно-Зангезурского экономического района.

По сообщению отдела по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления №2 Восточно-Зангезурского экономического района, служба подписала соглашения с ГПИ Azərdövlətsənaye и ГГПИ Azərmemarlayihə по проектированию и реконструкции указанных населенных пунктов. Подписанные соглашения охватывают проектные работы по строительству около тысячи частных домов, средних школ, детских садов и других общественных объектов в указанных населенных пунктах.