ANAMA: Ереван передал Баку восемь неточных формуляров с информацией о минных полях

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Армянская сторона представила азербайджанской стороне 8 формуляров минных полей на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, сообщили в ANAMA.

Согласно информации, представленные формуляры в основном состоят из записей о минных полях, окружающих хребет Муровдаг Кяльбаджарского района.

«В соответствии с нормативными техническими правилами в формулярах минных полей указываются типы мин, количество, расстояния между установленными минами, сведения о способах установки и укрытия. Однако, как и прежде, в последних представленных формулярах данные отражены неточно, ненадежно и неполно. После проведения анализа формуляров было установлено, что указанные данные не совпадают с реальными минными полями, а координаты точек неверны и бесполезны», — сказано в сообщении агентства по разминированию.