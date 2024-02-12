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Главу Пентагона Остина снова госпитализировали

Главу Пентагона Остина снова госпитализировали

Глава Пентагона Ллойд Остин передал свои полномочия заместителю после госпитализации. Об этом говорится в сообщении военного ведомства, передает РИА Новости.

Остин был доставлен своей службой безопасности в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида в воскресенье, «для осмотра на наличие симптомов, указывающих на возникшую проблему с мочевым пузырем».

«Приблизительно в 4:55 по полудни министр Остин передал исполнение своих полномочий заместителю министра обороны Кэтлин Хикс», — сказано в заявлении.

О случившемся проинформирован Белый дом, Конгресс и глава комитета начальников штаба.

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