Панахов: Азербайджанский народ продемонстрировал особую активность

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Впервые в истории независимого Азербайджана президентские выборы были проведены на всей территории страны. Азербайджанский народ продемонстрировал особую активность на выборах. Это подтвердили также местные и международные наблюдатели.

Об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии Мазахир Панахов на прошедшем 11 февраля заседании в связи с итогами президентских выборов.

Председатель ЦИК отметил, что прозрачность и справедливость выборов подтверждается также участием местных и международных СМИ и освещением ими процесса.

Он подчеркнул, что проведенные в Азербайджане выборы отслеживали более 90 тысяч местных и 790 международных наблюдателей. Избирательный процесс тщательно отслеживали наблюдатели, начиная с Мальдивских островов до европейских стран. В своих интервью, заявлениях и на проведенных пресс-конференциях наблюдатели подчеркнули высокую активность избирателей.