Джаббаров указал на важную роль налоговых органов Азербайджана

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров поздравил в соцсети Х работников налоговой службы с профессиональным праздником.
«11 февраля отмечается профессиональный праздник работников Налоговой службы Азербайджана. Налоговые органы нашего государства, ответственно выполняя свои должностные обязанности, играют важную роль в совершенствовании бизнес-среды, продвижении партнерства государственного и частного секторов, обеспечении экономической безопасности.
Устойчивый рост налоговых поступлений, характеризующийся повышением прозрачности и налоговой культуры, вносит важный вклад в финансовую стабильность, реализацию социальных проектов и благосостояние граждан.
В этот знаменательный день поздравляем всех работников налоговой службы, желаем им успехов и достижений в своей деятельности, выражаем благодарность за преданность интересам страны и самоотверженный труд», – написал он.
11 fevral – #Azərbaycan-ın vergi xidməti işçilərinin peşə bayramıdır. Dövlətimizin vergi orqanları vəzifə öhdəliklərini məsuliyyətlə yerinə yetirərək #biznes mühitinin təkmilləşməsi, dövlət-biznes tərəfdaşlığının təşviqi və #iqtisadi təhlükəsizliyin təminatında əhəmiyyətli rol… pic.twitter.com/vI844ykqD4
— Mikayil Jabbarov (@MikayilJabbarov) February 11, 2024