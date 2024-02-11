Джаббаров указал на важную роль налоговых органов Азербайджана

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Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров поздравил в соцсети Х работников налоговой службы с профессиональным праздником.

«11 февраля отмечается профессиональный праздник работников Налоговой службы Азербайджана. Налоговые органы нашего государства, ответственно выполняя свои должностные обязанности, играют важную роль в совершенствовании бизнес-среды, продвижении партнерства государственного и частного секторов, обеспечении экономической безопасности.

Устойчивый рост налоговых поступлений, характеризующийся повышением прозрачности и налоговой культуры, вносит важный вклад в финансовую стабильность, реализацию социальных проектов и благосостояние граждан.

В этот знаменательный день поздравляем всех работников налоговой службы, желаем им успехов и достижений в своей деятельности, выражаем благодарность за преданность интересам страны и самоотверженный труд», – написал он.