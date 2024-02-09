Венгерские фермеры вышли на протест у украинской границы

Венгерские фермеры вышли на протест возле пункта пропуска «Захонь» на границе с Украиной. Протестующие обвинили Украину в поставках ГМО-продуктов.
Как сообщает венгерское издание Világgazdaság, фермеры из Венгрии выразили недовольство решением Еврокомиссии продолжить беспошлинный ввоз украинской продукции еще на год.
Отмечается, что акцию протеста организовали Ассоциация союзов венгерских фермеров и фермерских кооперативов и Национальная сельскохозяйственная палата.
По мнению митингующих, на продукцию, поступающую из-за пределов Европейского Союза, также должны распространяться те же правила, которые должны соблюдать фермеры ЕС. Кроме того, они считают, что Украина навязывает потребителям Евросоюза ГМО-продукты.
Протестующие подтянули различную сельскохозяйственную технику к венгерско-украинской границе.