Лето в феврале

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10 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром местами прогнозируется туман. Юго-западный ветер утром сменится северо-западным. Температура воздуха ночью составит 6-11°, днем 13-18° тепла. Атмосферное давление составит 764 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью – 65-75%, днем – 45-55%. В районах Азербайджана прогнозируется преимущественно без осадков. Временами ожидается туман, будет преобладать умеренный западный ветер. Температура воздуха ночью составит 5-10° тепла, днем 18-23° тепла, ночью в горах 1-6° тепла, днем 7-12° тепла, на отдельных территориях – до 16° тепла.