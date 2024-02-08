За пост президента России поборются четыре кандидата

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За пост президента России борьбу будут вести 4 кандидата.

Об этом сказала председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова, сообщает «РИА Новости».

На сегодняшнем заседании ЦИК Элла Памфилова сообщила, что избирательный бюллетень на президентских выборах будет включать четырех кандидатов. ЦИК РФ зарегистрировал в качестве кандидатов на пост президента РФ действующего главу государства Владимира Путина (самовыдвиженец), Леонида Слуцкого (от ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ) и Владислава Даванкова («Новые люди»).

Отметим, ЦИК отказался зарегистрировать Бориса Надеждина от оппозиционной партии «Гражданская инициатива» и кандидата от «Коммунистов России» Алексея Маленковича в качестве кандидатов в президенты. Это было аргументировано тем, что более 10 процентов собранных в их поддержку подписей оказались недействительными.

Надеждин сообщил, что подаст апелляцию в Верховный суд по поводу соответствующего решения ЦИК.