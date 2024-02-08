Миллиардер из списка Forbes отказался от гражданства России

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Бывший владелец девелоперской компании Coalco International миллиардер Василий Анисимов еще в сентябре 2022 года отказался от российского гражданства и с тех пор попадает в страну только по бизнес-визе. Об этом со ссылкой на документы, предоставленным самим бизнесменом, пишет Forbes.

Согласно документам, Анисимов отказался от гражданства РФ еще в сентябре 2022 г. У него остаются паспорта Доминиканской республики и Хорватии.

Как отмечает Forbes, гражданство первой страны бизнесмен получил еще в середине 1990-х гг. В 2022 г. стал гражданином Хорватии.

Анисимов утверждает, что больше не владеет никакими активами в России. По его словам, Coalco и ООО «Большое Домодедово» он передал менеджерам. Издание пишет, что после отказа от российского паспорта бизнесмен въезжает в Россию по бизнес-визе, которую оформляет по приглашению от компании «Большое Домодедово».

Forbes оценивает состояние Анисимова в $1,6 млрд. Отмечается, что в основном это деньги от продажи доли в Михайловском ГОКе Алишеру Усманову и других активов. Анисимов также владеет бизнесом в Хорватии, Казахстане, ОАЭ и Африке.

Василий Анисимов стал седьмым миллиардером, который отказался от российского гражданства после начала спецоперации России на Украине. Ранее аналогичное решение приняли бизнесмены Тимур Турлов (основатель холдинга Freedom), Рубен Варданян (основатель инвестиционной компании «Тройка Диалог»), Юрий Мильнер (основатель инвестиционной компании DST Global), Николай Сторонский (основатель Revolut), Олег Тиньков (основатель Tinkoff Group) и Игорь Макаров (президент международной группы Areti).