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Россия призывает Армению вместо критики начать обсуждение ситуации в ОДКБ

Россия призывает Армению вместо критики начать обсуждение ситуации в ОДКБ

Россия призывает Армению вместо публичных выпадов и критики начать обсуждать положение дел в ОДКБ, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Панкин.

«Мы все заинтересованы в дальнейшем совершенствовании деятельности ОДКБ и ее эффективности как военно-политического союза. Безусловно, этому способствовало бы скорейшее возвращение Армении к нормальной и полноценной работе в рамках организации. К большому сожалению, наши армянские союзники пока действительно от нее дистанцировались. Призываем коллег в Ереване вместо публичных эмоциональных выпадов и критики организации приступить к обсуждению назревших вопросов на политическом и экспертном уровнях «, – сказал дипломат.

Москва исходит из того, что продолжение взаимоуважительного диалога с Арменией в рамках ОДКБ отвечает интересам Еревана в области безопасности, служит поддержанию мира и стабильности на евразийском пространстве, включая регион Южного Кавказа, отметил он.

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