Коротченко поставил Азербайджан в пример демократическим странам ЕС

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Ни одна из демократических стран в Евросоюзе не может даже похвастаться такой же явкой избирателей, как в Азербайджане, заявил генеральный директор Каспийского института стратегических исследований Игорь Коротченко в ходе пресс-конференции в Баку.

«Ни одна из тех так называемых демократических стран в Евросоюзе, включая Францию, не могут даже похвастаться такой явкой избирателей, как в Азербайджане. Это показатель зрелости азербайджанского гражданского общества и высокой ответственности избирателей за то, чтобы их голос, их вклад реально определял будущее страны», – отметил Коротченко.