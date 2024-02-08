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Сторонники Рази Нуруллаева поздравили Ильхама Алиева

Сторонники Рази Нуруллаева поздравили Ильхама Алиева

Партия Национального фронта поздравила Ильхама Алиева, переизбранного на пост президента Азербайджана, согласно предварительным результатам голосования и итогам опроса exit poll.

Об этом говорится в заявлении партии.

Отмечается, что демократическая обстановка в стране и свобода выражения мнений способствовали успешной предвыборной кампании партии Национального фронта.

В день выборов за процессом голосования внимательно следили более 6 тысяч наблюдателей от партии на всех избирательных участках. Согласно отзывам наблюдателей, выборы прошли на всей территории страны в спокойной и прозрачной обстановке, процесс адекватен ожидаемому и в целом соответствует международным стандартам.

Партия Национальный фронт заявляет, что избирателям был обеспечен полный и беспрепятственный доступ в избирательные участки, не было зафиксировано никаких нарушений со стороны наблюдателей.

«От имени членов партии Национального фронта, членов избирательного штаба и председателя партии Рази Нуруллаева поздравляем Ильхама Алиева, завоевавшего доверие азербайджанского народа и переизбранного президентом Азербайджана на очередной срок, согласно предварительным результатам голосования и итогам опроса exit poll”, – подчеркивается в заявлении.

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