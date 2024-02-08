Джевдет Йылмаз: Турция и Азербайджан продолжат двигаться вперед |
Рамзан Кадыров: Ильхам Гейдарович – истинный лидер своего народа |
Си поздравил Ильхама Алиева |
Фуад Алиев: Народ Азербайджана оказал большое доверие Ильхаму Алиеву |
Мировые СМИ информируют об убедительной победе Ильхама Алиева |
Раиси поздравил президента Алиева |
Президент Пакистана поздравил азербайджанского коллегу |
Лукашенко и Мирзиеев вместе звонили Алиеву с поздравлениями (фото) |
Ясность выбора, как залог предсказуемости |
Главное Политика

Раиси поздравил президента Алиева

Раиси поздравил президента Алиева

Президент Ирана Сейид Эбрахим Раиси поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю победы на внеочередных президентских выборах. Об этом сообщает «Азертадж».

В поздравлении говорится:

Передаю искренние поздравления по случаю успешного проведения президентских выборов в Азербайджане и переизбрания Вашего превосходительства президентом Азербайджана.

Проведение этих выборов на всей территории Вашей страны впервые после восстановления суверенитета Азербайджана представляет еще большее значение.

Древние исторические, религиозные и культурные особенности, глубокие духовные узы между народами двух соседних мусульманских стран – Исламской Республики Иран и Азербайджана, а также совместные интересы наших стран в различных сферах создали прочные основы для расширения связей между двумя государствами. Хочу выразить уверенность в том, что в очередной период президентства Вашего превосходительства мы станем свидетелями развития по восходящей дружественных и братских отношений и связей между Исламской Республикой Иран и Азербайджаном.

Да ниспошлет Аллах Вашему превосходительству крепкого здоровья и успехов, а народу братского Азербайджана – счастья и добрых дней.

Теги:
Из этой рубрики
Выборы президента Азербайджана широко освещались в турецких СМИ
Политика

Выборы президента Азербайджана широко освещались в турецких СМИ

2024/02/08, 02:16
Сторонники Эльшада Мусаева поздравили Ильхама Алиева
Политика

Сторонники Эльшада Мусаева поздравили Ильхама Алиева

2024/02/08, 02:06
Джевдет Йылмаз: Турция и Азербайджан продолжат двигаться вперед
Политика

Джевдет Йылмаз: Турция и Азербайджан продолжат двигаться вперед

2024/02/08, 02:02
Джахит Багчи: Будем стремиться к укреплению турецко-азербайджанских связей
Политика

Джахит Багчи: Будем стремиться к укреплению турецко-азербайджанских связей

2024/02/08, 01:49
Рамзан Кадыров: Ильхам Гейдарович – истинный лидер своего народа
Политика

Рамзан Кадыров: Ильхам Гейдарович – истинный лидер своего народа

2024/02/08, 01:39
Партия Народного фронта целостного Азербайджана пожелала Алиеву успехов
Политика

Партия Народного фронта целостного Азербайджана пожелала Алиеву успехов

2024/02/08, 01:31
Арабские СМИ рассказали о выборах в Азербайджане
Политика

Арабские СМИ рассказали о выборах в Азербайджане

2024/02/08, 01:29
Штаб Захида Оруджа: Конкурировать с Ильхамом Алиевым было очень сложно
Политика

Штаб Захида Оруджа: Конкурировать с Ильхамом Алиевым было очень сложно

2024/02/08, 01:23
СМИ Беларуси широко осветили выборы в Азербайджане
Политика

СМИ Беларуси широко осветили выборы в Азербайджане

2024/02/08, 01:18