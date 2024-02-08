Раиси поздравил президента Алиева

81 Просмотров

Президент Ирана Сейид Эбрахим Раиси поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю победы на внеочередных президентских выборах. Об этом сообщает «Азертадж».

В поздравлении говорится:

Передаю искренние поздравления по случаю успешного проведения президентских выборов в Азербайджане и переизбрания Вашего превосходительства президентом Азербайджана.

Проведение этих выборов на всей территории Вашей страны впервые после восстановления суверенитета Азербайджана представляет еще большее значение.

Древние исторические, религиозные и культурные особенности, глубокие духовные узы между народами двух соседних мусульманских стран – Исламской Республики Иран и Азербайджана, а также совместные интересы наших стран в различных сферах создали прочные основы для расширения связей между двумя государствами. Хочу выразить уверенность в том, что в очередной период президентства Вашего превосходительства мы станем свидетелями развития по восходящей дружественных и братских отношений и связей между Исламской Республикой Иран и Азербайджаном.

Да ниспошлет Аллах Вашему превосходительству крепкого здоровья и успехов, а народу братского Азербайджана – счастья и добрых дней.