Фазиль Мустафа: «Народ отдал свой голос тому, кто выступил в роли человека, устранившего проблему. И здесь нет ничего странного»

48 Просмотров

Народ большинством голосов избрал действующего главу государства Ильхама Алиева, продлив его полномочия на управление государством. Прокомментировать возможные изменения во внутренней и внешней политике Азербайджана в связи с окончанием очередных выборов на пост главы государства Minval.az попросил главу партии «Великое Созидание» Фазиля Мустафу, также выдвигавшего свою кандидатуру на состоявшихся выборах.

– Скажите, Фазиль муаллим, стали ли лично для вас неожиданностью итоги президентских выборов?

– Нет, итоги выборов не стали неожиданностью, поскольку в отличие от предыдущих лет у представителя власти был весомый аргумент, заключавшийся в освобождении Карабаха. Освобождение наших земель – это то, что даже недовольному человеку не позволяет выпячивать свое недовольство чем-либо. В сказках нашего народа есть персонаж – освободитель на белом коне. И освобождение Карабаха от агрессии – результат, позволяющий заслужить поддержку всего народа. И если вы заметили, то в отличие от предыдущих лет в нынешнем власть вступила в выборный процесс, используя только победные лозунги, и считаю, что она имела на то право. Ведь для всего азербайджанского народа вопрос Карабаха превышал любые личные горести и беды, и теперь народ, болевший этой проблемой на протяжении долгих лет, излечился. И как результат, народ отдал свой голос тому, кто выступил в роли человека, устранившего проблему. И здесь нет ничего странного.

– А для внешних наблюдателей? Имею в виду глав государств как дружеских нам стран, так и настроенных против. На что они могли рассчитывать и каковы могли быть их ожидания?

– Думаю, зарубежные эксперты тоже не ждали сюрпризов, потому что, во-первых, сама власть обладала достаточно сильным ресурсом и на протяжении долгих лет сумела обеспечить себя большой мобилизационной массой людей. За властью стоит самая крупная партия в стране, насчитывающая 700-800 тысяч членов, и даже они могли обеспечить победу на президентских выборах своему кандидату. Поэтому считаю, что представители как дружеских стран, так и стран, относящихся к Азербайджану иначе, не должны были питать никаких иллюзий. Они понимают, что смена власти в Азербайджане в данный момент не привела бы к каким-то ощутимым положительным результатам. Дело в том, что угроза пока не ликвидирована полностью и процесс заключения мира с армянской стороной должен быть продолжен. С этой точки зрения дружеские страны наверняка обрадовались избранию Ильхама Алиева президентом, а страны, настроенные враждебно, наоборот, опечалились, потому как речь идет о лидере, обладающем принципиальной позицией и реализующем интересы Азербайджана на бескомпромиссной основе. Негативное отношение к такому лидеру вполне ожидаемо. Ведь Азербайджан не стал управляемой страной, что очень беспокоит наших врагов.

– В области ожиданий президентство, как известно, это как палка о двух концах. Есть определенные ожидания, которые электорат связывает с избранным главой государства, а есть и другие ожидания, которые человек, победивший на выборах, связывает с людьми, доверившими ему управление государством. Как по-вашему, что от населения Азербайджана ожидает Ильхам Алиев по итогам нынешних выборов?

– Перенос сроков президентских выборов обосновывается тем, что впервые в истории Азербайджана выборы проходят на всей территории страны. Это новая история и очень большое событие. Считаю, что после этих выборов Ильхам Алиев выступит с еще более широкой программой реформ, что и запустит процесс обновления в Азербайджане. Будут, к примеру, устранены отрицательные и негативные принципы управления по старой методике. Именно этого и ждет от него народ, потому что внутри страны имеется немало неразрешенных проблем. Они охватывают, например, социальные и имущественные вопросы, вопрос судов и т.д. Именно этого и ожидают от президента люди, что, собственно, и стало причиной того, что они проголосовали за нынешнюю власть. Ведь нельзя останавливать процесс реформ на середине. Вот, почему народ смотрит на происходящее как на начало некоего обновления. Если все это удастся реализовать, то нынешние выборы сыграют в истории Азербайджана роль истинного поворотного момента.

– Выборы завершились. Можете спрогнозировать политику, которую будет проводить руководство страны, пожалуй, по самому главному, интересующему людей вопросу, то есть по карабахской тематике?

– Естественно, основной заботой и политикой новой власти станет полное переселение вынужденных переселенцев в Карабах, их размещение там и подписание с Арменией мирного договора, потому как этот процесс нельзя проводить, не получив полную гарантию безопасности людей. Еще одна главная проблема – это открытие Зангезурского коридора и Азербайджан должен продолжить продавливание этого вопроса. Пока эти три направления будут наиболее явными и видимыми. Но и, помимо этого, существует масса вопросов, которые требуют неотложного решения, например безработица. Считаю, что даже при очевидности приоритетного направления другие, названные мной, не должны выноситься за рамки приоритета. К ним тоже следует относиться с должным вниманием. В особенности, как я уже заметил, важны реформы в судебной системе, поскольку они просто необходимы для привлечения в страну иностранных инвестиций и усиления имущественных прав.

– В отличие от предыдущих годов в течение последних трех лет, то есть со времени завершения в 2020 году Второй Карабахской войны, на Азербайджан оказывается очень сильное давление со стороны Запада. Как, по-вашему, какова будет политика главы государства в данном направлении? До сих пор мы видели жесткие ответы на жесткие высказывания и действия Запада. Продолжится ли эта политика или претерпит изменения?

– Отношения с Западом откровенно напряжены. Причина в давлении, оказываемом на Азербайджан. После освобождения Карабаха столетняя проармянская политика Запада потерпела неудачу. Всестороння атака на Азербайджан – это месть за проигрыш в той самой политике. Эти атаки осуществлялись и когда началась карабахская война, но тогда мы сумели их погасить. То есть, если они не сумели реализовать свои цели в момент, когда на территории Азербайджана были армяне и имели место захват земель и терроризм, то сделать это теперь, когда Карабах полностью избавился от влияния армян, просто невозможно. Вот, почему официальный Баку жестко отвечает на аналогичную риторику Запада. Ведь они переходят красную линию, и желают ограничить нас в правах. Азербайджан никогда не допустит, чтоб кто-то переступил за границы нашего суверенитета и сделал что-то такое, что негативно отразилось бы на будущем нашей страны. Да, мы сотрудничаем с Западом, но сотрудничество вовсе не подразумевает зависимость одной стороны от другой. Есть известные принципы и по ним можно работать. Однако сегодняшние европейские принципы далеки от понятий прав человека и свободы. Иначе их можно назвать проармянскими принципами, что подразумевает следующее: «армяне нам ближе и вы должны выполнить все их пожелания». Но Азербайджан не знаком с такими странными принципами. Нам известно, что такое демократия, права человека, основные права и свободы человека, и все это отражено в нашей Конституции и применяется в стране. Но нет международного принципа под названием «любите армян», который придумали в Евросоюзе и на всем европейском пространстве. Нам он не знаком. Однако мне кажется, после этих выборов мы все-таки должны нацелить нашу риторику на сближение с Западом. Даст ли это результаты? Это другой вопрос. Но нам невыгодно слишком уж отдаляться или оставаться в положении изолированных от западного мира. Об этом тоже надо будет подумать. То есть надо будет балансировать и пытаться, с одной стороны, не позволять топтать наш суверенитет, а с другой, не отдаляться от западного мира. Наверняка, интенсифицируется политика и в этом направлении тоже.

– Ситуация в мире сильно меняется. Появляются новые центры сил, старые выглядят не столь эффективными, какими казались. Можно ли ожидать, что, предвосхищая какие-то события, президент пойдет на изменение бывшего внешнеполитического курса? И вообще, каким он был раньше, этот внешнеполитический курс, в предыдущие годы правления Ильхама Алиева и каким может стать нынче?

– Раньше внешнеполитический курс Азербайджана больше базировался на поиске справедливости и заострении внимания мировой общественности на карабахской проблеме. Мы просили их содействовать нам в справедливом решении вопроса. Однако это все же больше внешний курс, содержащий в себе элементы защиты. Мы потому и отдавали предпочтение международным организациям, чтоб там не принимались решения против нас, чтобы мы не оказались политически изолированными. Но теперь, решив основную свою проблему, мы превратились в движущую региональную силу и теперь уделяем больше внимания региональным вопросам. Ведь было ясно, что, не решив проблемы регионального уровня, мы не смогли бы выступить на международной арене в качестве сильного государства. Каким бы сильным не было оказываемое на нас сейчас давление, Азербайджан уже обладает способностью противостоять ему, поскольку сумел справиться с внутренней угрозой сепаратизма. Это основной фактор, беспокоящий любое государство. К примеру, сегодня сложно представить такое же положение в Грузии, Молдове и Украине. Этим государствам мешает решительно действовать на мировой арене именно внутренний сепаратизм и захват территорий. Это и объясняет, почему выступления президента Ильхама Алиева стали более решительными именно после антитеррористической операции на территории Карабаха. Конечно же, это радует. Тем более, что сегодня в мире и без того изменены все правила игры. Критикуются даже действия пяти постоянных членов Совбеза ООН, и утверждается, что принимаемые этой структурой решения уже даже не столь значимы, как раньше. Мы все видим, что, игнорируя решение ООН, любое государство может позволить себе напасть на другое, попрать ее права. Даже США под видом борьбы с терроризмом могут вторгнуться в любое государство и разрушить его. Сказанное касается и России, которая вторглась в Украину. Все это свидетельствует о том, что международное право уже не работает. Сколько бы санкций не принималось, они не позволяют защитить какое-либо слабое государство от агрессии сильного. Конечно, Азербайджан учитывает все эти реалии. В отличие от ситуации в предыдущие года, нынешняя внешняя стратегия нашего государства должна вестись с учетом происходящих в мире перемен, и, естественно, с учетом еще большей открытости миру.

Рауф Насиров