Маск обвинил Disney в сексизме и расизме

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Бизнесмен и один из богатейших людей мира Илон Маск назвал стандарты по инклюзивности медиакомпании The Walt Disney Company, предполагаемые внутренние документы компании о которых оказались в его распоряжении, проявлениями расизма и сексизма.

Агентство Reuters сообщило 7 февраля, что Маск поддержал иск актрисы Джины Карано против Disney. Руководство компании разорвало с ней контракт на съемки в сериале «Мандалорец» (The Mandalorian, 2019 – н. в.) из-за ее публикаций в соцсетях, которые в Disney посчитали «неприемлемыми». Карано в ответ обратилась в суд, где обвинила компанию в неправомерном увольнении лишь по причине того, что актриса «придерживается консервативных взглядов».

«Вот что только что прислал мне анонимный источник из Disney. Это не что иное, как узаконенный расизм и сексизм», – написал он. К сообщению приложено изображение со списком критериев под названием «Общий развлекательный контент Disney. Стандарты инклюзивности». В соответствии с ними в состав творческих команд (режиссеры, сценаристы, продюсеры, композиторы, операторы и т. д.) должно входить не менее 50% участников «недостаточно представленных групп» (меньшинств). То же правило касается как главных, так и второстепенных персонажей и сюжетных линий медиаконтента компании. При этом Disney якобы оставляет за собой право оценивать, насколько та или иная группа людей «недостаточно представлена», исходя из «контекста».

В документе особо выделено, что «лицам, ответственным за кадровые решения, запрещено» спрашивать соискателей об их «фактической или воспринимаемой расе, религии, цвете кожи, сексуальной и гендерной ориентации» и т. п.