Заявление: Видео с вбросами бюллетеней в Сумгайыте – фейковое

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Сегодня в некоторых соцсетях было распространено видео, на котором видно, как на участке № 21 Сумгайытского третьего избирательного округа № 44 в урну для голосования была брошена пачка бюллетеней.

В совместном заявлении Агентства развития медиа Азербайджана и Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджана говорится, что указанное видео сделано с целью манипуляции и не отражает реальности.

«В ходе расследования было установлено, что это видео снято 8 сентября 2019 года в другой стране. В последние годы в нашей республике соответствующими учреждениями ведется борьба с фейковыми новостями, которые во всем мире рассматриваются как новая угроза, в этом направлении проводится широкая разъяснительная работа.

Мы призываем граждан Азербайджана, в том числе представителей СМИ и общественных активистов, всегда проявлять принципиальность и бдительность в отношении подобных ситуаций, чтобы не попасть под влияние кампаний, основанных на фейковой и ложной информации.

Принимаются соответствующие меры по выявлению источника указанных фейковых аккаунтов», – говорится в совместном заявлении.