НАТО отрицает подготовку к войне с Россией

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Учения НАТО Steadfast Defender 2024 якобы не являются сигналом о подготовке альянса к возможному конфликту с РФ. Об этом заявил помощник начальника военного штаба НАТО Гуннар Брюгнер, его цитирует Financial Times (FT).

«Мы не готовимся к войне с кем-либо. Мы готовимся к близкой к реальности обстановке», — сказал Брюгнер, отвечая на вопрос, являются ли учения формой подготовки НАТО к конфликту с Россией.

Он добавил, что тренировка войск — это стресс-тест для солдат, а также способ послать сигнал о сдерживании.