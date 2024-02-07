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РФ разблокировала часть замороженных активов КНДР, получив оружие для войны в Украине

РФ разблокировала часть замороженных активов КНДР, получив оружие для войны в Украине

Российские власти разблокировали часть северокорейских активов, замороженных в одном из банков РФ, и помогли КНДР получить доступ к международной банковской системе. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в разведках стран-союзниц США.

По данным собеседников издания, это произошло после того, как Северная Корея передала России оружие для войны в Украине.

Представители разведок утверждают, что РФ разблокировала девять миллионов из 30 миллионов долларов замороженных активов Пхеньяна, которые хранились в российском банке. О каком именно банке идет речь, в публикации не уточняется. Эти деньги, по версии источников издания, КНДР будет использовать для закупки нефти.

Кроме того, по информации The New York Times, северокорейская компания завела счет в другом российском банке. Собеседники NYT уточняют, что он открыт в банке в самопровозглашенной республике Южная Осетия. Это свидетельствует о том, что российские власти, вероятно, помогают КНДР обойти санкции ООН, которые запрещают банкам вести дела с Северной Кореей, пишет издание.

Американские официальные лица заявили газете, что не знают деталей договоренностей Москвы с Пхеньяном в банковской сфере, но один из собеседников отметил, что это соответствует ожиданиям США относительно того, что КНДР будет требовать от РФ за поставки оружия.

По мнению опрошенных изданием экспертов, Россия, как член Совбеза ООН, будет действовать осторожно в отношениях с КНДР.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в начале января говорил, что российские войска начали использовать для обстрелов Украины баллистические ракеты, полученные от Северной Кореи. В октябре 2023 года он утверждал, что КНДР передала России более тысячи контейнеров с военным снаряжением и боеприпасами.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эти сообщения, говорил, что никаких доказательств поставок вооружения из КНДР в Россию нет. Владимир Путин заявлял, что у военно-технического сотрудничества России и КНДР есть перспективы. При этом он отмечал, что Москва соблюдает санкции Совбеза ООН.

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