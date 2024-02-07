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Маск просит арестовать поддержавших репрессии против Карлсона

Маск просит арестовать поддержавших репрессии против Карлсона

Илон Маск потребовал ареста тех, кто выступает в поддержку репрессий в отношении журналиста Такера Карлсона, приехавшего в Москву, чтобы взять интервью у президента России Владимира Путина. Соответствующий призыв Маск опубликовал в X.

Он прокомментировал слова консервативного блогера Яна Чонга, который заявил, что Такер может пострадать, так как некоторые американские политики и представители СМИ уже потребовали ареста журналиста из-за его позиции.

«Арестуйте тех, кто призывает к его аресту», – написал Маск в комментарии к публикации Чонга.

Блогер и журналист из США Алекс Джонс выступил с утверждением, что Карлсон уже взял у Путина интервью, оно длится два часа. Джонс сообщил, что об этом ему написал сам Карлсон.

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