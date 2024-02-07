16-летнего Адама Кадырова наградили медалью даже в Дубае

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16-летний сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам получил еще одну медаль.

Это следует из видеозаписи, опубликованной главой чеченского парламента Магомедом Даудовым в Telegram.

На видео Адам Кадыров присутствует на церемонии награждения победителей соревнований спецназа UAE SWAT Challenge, прошедшего в Дубае. На кадрах сын главы региона первым из представляющей Россию команды «Ахмат» поднимается на площадку, где организаторы вешают ему на шею золотую медаль.

Опубликовавший запись Даудов пояснил, что сын главы Чечни поддерживал команду. «Ахмат» одержал победу в соревнованиях, заняв первое место.