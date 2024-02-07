Опрос в России: Страна платит слишком большую цену за войну в Украине

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66% россиян согласны, что страна платит слишком большую цену за войну в Украине. Об этом свидетельствует опрос исследовательской организации «Левада-центр».

Согласно ему, даже среди тех, кто считает, что в целом Россия движется в правильном направлении, такое мнение поддержали 63%. Среди критически настроенных по отношению к курсу страны показатель вырастает до 75%.

При этом, по данным опроса, большинство не считает начало войны ошибкой: «определенно не согласны» с этим 36% и «скорее не согласны» 28% – итого 64%.