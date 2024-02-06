Польша готовится к войне с Россией

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Глава Минобороны Польши заявил, что не исключает сценария, при котором Россия нападёт на страны НАТО

Об этом министр обороны и вице-премьер Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил в интервью ежедневной газете «Super Express» в ответ на вопрос, считает ли он возможным прямое нападение России на Польшу в результате военного поражения Украины.

«Я допускаю все сценарии, и абсолютно серьезно воспринимаю худшие из них. Это задача министра обороны в той ситуации, в которой мы оказались сегодня», — сказал он.

Он подчеркнул, что это не просто слова — он старается их «очень тщательно взвешивать».

«К каждому сценарию нужно быть готовым, поэтому мы проводим аудит, делаем выводы и восполняем пробелы, в частности в вопросе вооружения. Крупные закупки очень важны, но для меня не менее важна и индивидуальная экипировка солдат», — заявил министр.

Он подчеркнул, что Польша будет играть очень важную роль в общей обороне Европейского союза, о чем также знает Комиссия ЕС.