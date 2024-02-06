Россия пригрозила странам Балтии |
Задержаны участники нападения в Стамбуле (обновлено, фото, видео) |
Байрамов обсудил с Лебедевым сотрудничество в рамках СНГ |
Польша готовится к войне с Россией |
Посол ЕС в Баку требует установить цензуру в азербайджанских СМИ |
За президентскими выборами в Азербайджане будут следить наблюдатели из 89 стран |
Иран уже через неделю может получить ядерное оружие |
Настоящий друг познается в беде: Украине, Молдове, Грузии и Румынии стоило бы вспомнить азбуку |
Китай предупредил об опасности выхода из-под контроля ситуации на Ближнем Востоке из-за США |
Главное Общество

10 студентов получили звание «Стипендиат Azercell»

10 студентов получили звание «Стипендиат Azercell»

Лидирующий мобильный оператор провел встречу с победителями программы «Студенческая стипендия 2024». Десяти студентам, успешно прошедшим трехэтапный отбор, компания выделила ежемесячную стипендию в размере 300 AZN до окончания их обучения. В дополнение к этому Azercell также предоставит победителям и другие возможности для личностного развития.

Отметим, что прием заявок на программу «Студенческая стипендия» был объявлен в октябре прошлого года и продолжался в течение месяца. В этот период специалисты департамента Управления Человеческим Капиталом Azercell провели ряд встреч со студентами и преподавателями региональных вузов, предоставив подробную информацию о действующей программе.

В этом году программа охватила студентов последних двух курсов бакалавриата, получающих образование в таких областях, как информационные технологии, кибербезопасность, бизнес-аналитика, наука о данных и маркетинг.

Всего для участия в программе было подано более 600 заявок. 100 студентов, соответствовавших первоначальным требованиям, были приглашены на следующий этап отбора. На втором этапе оценка знаний студентов проводилась на базе различных заданий. Студенты, успешно прошедшие этот этап, получили возможность принять участие в очных собеседованиях.

Отметим, что программой «Студенческая стипендия», действующей с 2009 года, воспользовалось около 300 студентов, проходящих обучение в различных вузах страны.

Компания Azercell, уделяющая особое внимание развитию молодых специалистов в области ИКТ, прогрессу и применению инноваций в Азербайджане, продолжит свою работу в этом направлении.

Теги:
Из этой рубрики
Азербайджанские сейсмологи обследуют зону землетрясения в Турции
Общество

Азербайджанские сейсмологи обследуют зону землетрясения в Турции

2024/02/06, 19:37
10 студентов получили звание «Стипендиат Azercell»
Общество

10 студентов получили звание «Стипендиат Azercell»

2024/02/06, 15:30
ЦИК: Созданы условия для голосования для лиц с проблемами со зрением
Общество

ЦИК: Созданы условия для голосования для лиц с проблемами со зрением

2024/02/06, 14:45
За президентскими выборами в Азербайджане будут следить наблюдатели из 89 стран
Общество

За президентскими выборами в Азербайджане будут следить наблюдатели из 89 стран

2024/02/06, 13:51
Завтра в Баку ожидается +16 градусов
Общество

Завтра в Баку ожидается +16 градусов

2024/02/06, 13:14
Сладкое счастье: Шоколада от ShanShal много не бывает
Общество

Сладкое счастье: Шоколада от ShanShal много не бывает

2024/02/06, 13:00
Проживавший в США азербайджанский врач скончался в больнице
Общество

Проживавший в США азербайджанский врач скончался в больнице

2024/02/06, 11:36
Повышена зарплата военнослужащих минобороны
Общество

Повышена зарплата военнослужащих минобороны

2024/02/06, 11:18
Названа дата, когда начнется выплата пенсий с надбавками
Общество

Названа дата, когда начнется выплата пенсий с надбавками

2024/02/06, 11:04