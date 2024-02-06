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Медведев признал, что предложение Путина поставило крест на его научной карьере

Медведев признал, что предложение Путина поставило крест на его научной карьере

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал, что побудило его переехать из Санкт-Петербурга в Москву. По словам политика, такое предложение в 1999 году ему сделал Владимир Путин. Об этом экс-президент рассказал в интервью по случаю 300-летия Санкт-Петербургского государственного университета.

Медведев признался, что в Северной столице его держала научная и преподавательская карьера, которой он посвятил долгие годы. Именно поэтому предложение Путина вынудило зампреда СБ столкнуться с непростым выбором.

«Я, конечно, понимал, что в этом случае моя научная и преподавательская карьера закончится», — приводит «Лайф» его слова.

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