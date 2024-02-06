Медведев признал, что предложение Путина поставило крест на его научной карьере

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Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал, что побудило его переехать из Санкт-Петербурга в Москву. По словам политика, такое предложение в 1999 году ему сделал Владимир Путин. Об этом экс-президент рассказал в интервью по случаю 300-летия Санкт-Петербургского государственного университета.

Медведев признался, что в Северной столице его держала научная и преподавательская карьера, которой он посвятил долгие годы. Именно поэтому предложение Путина вынудило зампреда СБ столкнуться с непростым выбором.

«Я, конечно, понимал, что в этом случае моя научная и преподавательская карьера закончится», — приводит «Лайф» его слова.