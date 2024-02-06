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Безруков может перевоплотиться в Жириновского

Безруков может перевоплотиться в Жириновского

Известный российский актёр Сергей Безруков может сыграть роль экс-главы ЛДПР Владимира Жириновского в фильме о нём, заявил кинокритик Александр Шпагин. По его словам, артист раньше хорошо пародировал политического деятеля.

«Жириновский был очень ярким, и актёру нужен будет пластический грим. Насколько мне известно, [режиссёр Александр] Баранов собирается снимать начало пути Жириновского, но не конец. Актёр должен быть молодым. Я думаю, запросто может Безруков. Он прекрасно говорит голосом Жириновского, единственное, что Безруков маленького роста, но это легко делается. Безруков — наше всё», — сказал кинокритик в беседе с NEWS.ru.

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