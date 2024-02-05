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В Wikipedia размещено более 600 статей на азербайджанском языке, посвященных ИКТ

В Wikipedia размещено более 600 статей на азербайджанском языке, посвященных ИКТ

Завершен проект «WikiTeam for ICT», реализуемый ООО «Azercell Telecom» совместно с Азербайджанской ассоциацией промышленности информационно-коммуникационных технологий (AİKTSA) и Агентством инноваций и цифрового развития. В рамках 5-месячного проекта на данной платформе было размещено более 600 статей на азербайджанском языке, связанных с ИКТ.

На начальном этапе проекта был подготовлен список азербайджанских ИКТ-компаний, а затем определен их точный род деятельности. Полная информация о компаниях была размещена на платформе «Wikipedia» по разделам. Для этой цели в «Wikipedia» были созданы категории и списки на азербайджанском, турецком, русском и английском языках.

Основной целью проекта «WikiTeam for ICT» было построение экосистемы, объединяющей представителей ИКТ-сферы из государственного и частного секторов на платформе «Wikipedia». Проект послужил основой для создания полезного контента в существующей области, а также способствовал размещению статей по категориям на различных интернет-ресурсах, особенно в «Wikipedia», обеспечив удобный доступ к информации об ИКТ-экосистеме Азербайджана инвесторам и различным компаниям. Подобные проекты играют важную роль в обеспечении доступности информации об ИКТ-экосистеме нашей страны в поисковых системах и системах искусственного интеллекта.

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