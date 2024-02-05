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Завтра в Азербайджане прогреется до 16 градусов тепла

Завтра в Азербайджане прогреется до 16 градусов тепла

6 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.Временами усиливающийся юго-западный ветер днем сменится северо-западным. К вечеру местами на полуострове возможны кратковременные осадки.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 4-8°, днем 9-13° тепла.

Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха – 55-65%.

В районах Азербайджана, преимущественно в северных и западных районах, ожидаются переменные осадки, в горах выпадет снег. Временами ожидается туман, будет преобладать западный ветер с усилением на отдельных территориях.

Температура воздуха ночью составит 1-6° тепла, днем 11-16° тепла, ночью в горах 3-8° тепла, днем от 2° мороза до 3° тепла.

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