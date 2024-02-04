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Дома на Азербайджанском бульваре в Кахраманмараше будут построены к концу года

Дома на Азербайджанском бульваре в Кахраманмараше будут построены к концу года

Ожидается, что строительство жилых домов на Азербайджанском бульваре в Кахраманмараше, одном из городов, наиболее пострадавших во время землетрясения, произошедшего на юго-востоке Турции, будет завершено к концу 2024 года.

Об этом заявил губернатор провинции Кахраманмараш Мукеррем Унлуер.

Он отметил, что раньше всех проектов будет завершен проект «Азербайджанский квартал»: «Эта территория была полностью разрушена, и наши азербайджанские братья поддержали нас, вместе мы начали строительство 1800 зданий. После завершения процесса укрепления грунта на этом участке начались строительные работы. Например, в ближайшее время будет завершено строительство начальной школы имени Гейдара Алиева» (цитата по АПА).

Добавив, что 40 млн. долларов было потрачено только на укрепление грунта, губернатор подчеркнул, что только Азербайджан напрямую поддерживает строительство новых зданий в районах, пострадавших от землетрясения.

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