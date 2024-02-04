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Захарова: Российских артистов черт попутал

Захарова: Российских артистов черт попутал

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова вспомнила русскую народную мудрость в связи с отъездом ряда звёзд из страны. На просьбу прокомментировать ситуацию с группой «Би-2», Аллой Пугачёвой и другими артистами в эфире телеканала «ТВ Центр» она сказала, что их попутал чёрт.

«Есть прекрасное, замечательное выражение: «их чёрт попутал». Вот в этом вся народная мудрость», — заметила дипломат.

Захарова считает, что гражданская позиция артистов, которые «спонсируют киевский режим», работает против них. На вопрос о том, стоит ли России в дальнейшем забывать поступки таких знаменитостей, ответила ещё одной пословицей: «Кто старое помянет — тому глаз вон, а кто старое забудет — тому два».

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