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Главное Общество

В Ширване задержали наркоторговца

В Ширване задержали наркоторговца

Сотрудники Ширванского городского отдела полиции продолжают оперативные мероприятия по предотвращению незаконного оборота наркотиков в городе.

Согласно информации Ширванской региональной группы пресс-службы МВД, в рамках мероприятий, проведенных сотрудниками отдела, был задержан подозреваемый в совершении вышеупомянутого преступления местный житель Намиг Рзаев.

При обыске в его доме были обнаружены и изъяты марихуана и опий весом 2,4, упакованные в спичечные коробки, а также целлофановые и бумажные обертки.

В связи с фактом в Следственном отделении Ширванского ГОП возбуждено уголовное дело, задержанному решением суда избрана мера пресечения в виде ареста. Расследование по делу продолжается.

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