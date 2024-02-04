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В Польше обнаружено тело азербайджанки, пропавшей с 2-месячным ребенком (фото)

В Польше обнаружено тело азербайджанки, пропавшей с 2-месячным ребенком (фото)

В Польше обнаружено тело азербайджанки Адили Мехтиевой, пропавшей в декабре прошлого года вместе со своим 2-месячным ребенком. Ее тело было найдено на берегу реки Одер в городе Вроцлав, сообщает «Спутник».

Мехтиеву смогли опознать по одежде, которая была на ней в день исчезновения. Что стало с ребенком, пока не известно, его поиски продолжаются.

О том, что гражданка Азербайджана Адиля Мехтиева и ее двухмесячный сын пропали без вести в Польше, стало известно 17 декабря 2023 года.

На странице Gdziekolwiek jesteś («Где бы ты ни был») в польском сегменте социальной сети Facebook была размещена публикация о поиске гражданки Азербайджана и ее двухмесячного сына. Сообщалось, что 17 декабря 2023 года около 19:00, 28-летняя Адиля Мехтиева покинула место своего проживания по улице Сикорского в городе Вроцлав вместе со своим двухмесячным сыном и пропала.

В этот день мобильный телефон был при ней, но номер был не активен. Кроме того, девушка ушла, не взяв с собой детскую коляску.

Сообщалось, что девушка больше года проживает и работает во Вроцлаве, страдает депрессией и плохо говорит на польском языке, общается только по-английски.

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