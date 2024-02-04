103 года назад родился выдающийся ученый Лютфи Заде

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Минуло 103 года со дня рождения всемирно известного азербайджанского ученого, выдающегося научного деятеля, основателя теории «нечеткой логики» Лютфи Заде.

Лютфи Заде родился 4 февраля 1921 года в поселке Новханы.

В 1944 году он окончил Тегеранский университет по специальности электроинженерии. С 1944 по 1959 год получил степень магистра и доктора наук в Массачусетском технологическом институте и Колумбийском университете. С 1959 года стал профессором в Университете Беркли, а с 1963 года заведовал кафедрой «Электроинженерия и компьютерные науки». Л.Заде работал в этом университете пожизненным профессором и директором Института Soft Computing.

Его знаменитые теории фазы состояний, управляемости и наблюдаемости динамических систем составляют основу современной науки управления. Национальный центр космических исследований США (NASA) изучает, проектирует и внедряет системы управления на основе этих теорий.

Самая крупная теория Л.Заде – теория нечеткой логики. Эта теория дала новое выражение понятию двоичного множества, которое является основой математики: нечеткое множество. Включение нечеткого измерения в науку позволило более адекватно учитывать неопределенность процессов, происходящих в природе и обществе.

Лютфи Заде скончался 6 сентября 2017 года. Тело усопшего было доставлено из США в Азербайджан и предано земле на Первой аллее почетного захоронения.