Число бездомных в Германии резко выросло

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К январю 2023 года в федеральной земле Баден-Вюртемберг на юге ФРГ зарегистрировали около 77 000 бездомных. Это в два с лишним раза больше, чем годом ранее. Почти треть из них (24 295) — несовершеннолетние. На запрос праворадикальной партии «Альтернатива для Германии» в земельном правительстве ответили, что резкий рост связан со статистическими причинами и учётом беженцев из Украины, пишет Bild.

«Поскольку мы принимаем во внимание бездомных беженцев из Украины, к статистике бездомных прибавилось много людей. Так происходит по всей Германии», — сказала представительница властей.

Депутат местного ландтага от АдГ Рубен Рупп сообщил, что 84% бездомных — иностранцы.

«Число бездомных шокирующе велико. Это показывает, что в сфере иммиграции в Баден-Вюртемберге допущены серьёзные ошибки», — сказал законодатель.