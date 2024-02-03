Китай впервые публично поддержал Россию в войне

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Власти Китая не откажутся от поддержки России по украинскому вопросу, несмотря на давление США и поставленное под угрозу сотрудничество Пекина с ЕС в области обороны. Об этом заявил министр обороны КНР Дун Цзюнь на переговорах с главой российского военного ведомства Сергеем Шойгу в среду, 31 января.

«Оказали вам поддержку насчет украинского вопроса, несмотря на то, что США и Европа продолжают давить на китайскую сторону. Даже оборонительное сотрудничество между Китаем и Евросоюзом [оказалось] под ударом, но мы не будем из-за этого изменять или отказываться от установленной политики. И они не должны и не смогут помешать нормальному российско-китайскому сотрудничеству», – сказал он.

Дун Цзюнь отметил, что в последние годы США и другие западные государства пытаются изолировать Россию, в Китае это понимают и стараются оказать РФ решительную поддержку. «Как две важнейшие и ключевые силы в мире мы должны решительно ответить на глобальные вызовы», – подчеркнул он.