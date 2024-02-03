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Россию и Иран не пригласили на Мюнхенскую конференцию по безопасности

Россию и Иран не пригласили на Мюнхенскую конференцию по безопасности

В этом году Россия не получит приглашения для участия в Мюнхенской конференции по безопасности, при этом ранее РФ самостоятельно отказалась от участия в ней. Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам председателя конференции Кристофа Хойсгена, заявления России о готовности «вести переговоры, но не с этим украинским правительством» на самом деле означают, что «серьезной готовности к переговорам нет». Поэтому организаторы конференции «по собственной инициативе заявили, что не приглашают российское правительство, а приглашают россиян из неправительственных организаций и политиков в изгнании».

Аналогичное приглашение не будет выслано и Ирану.

Россия отказалась от участия в Мюнхенской конференции по безопасности в 2022 году, объясняя это тем, что конференция утратила объективность, превратившись в «трансатлантический форум».

23 января председатель Мюнхенской конференции по безопасности  Кристоф Хойсген призвал к поставке Украине ракет Taurus для атак на Крымский мост.

31 декабря аналогичное мнение высказал и бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.

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