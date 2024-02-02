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Орбан: «Время на стороне русских. Ну и зачем тогда мы продолжаем войну?»

Орбан: «Время на стороне русских. Ну и зачем тогда мы продолжаем войну?»

Вопреки расчетам Запада, в войне в Украине само время работает на Россию, и даже увеличение западной военной и финансовой помощи не сможет улучшить позиции украинской армии на поле боя. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth.

«На Западе по-прежнему думают, что время на нашей стороне и чем дольше длится война, тем сильнее улучшится военная ситуация для Украины. Я думаю, что все наоборот. Время на стороне русских, и чем дольше будет длиться война, тем больше людей погибнет, а расстановка сил не изменится в пользу Украины. Ну и зачем тогда мы продолжаем войну?» — задался вопросом венгерский политик.

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