Песков: Не смотря на давление Запада, Турция сохраняет суверенность в отношениях с РФ

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Анкара в отношениях с Москвой сохраняет самостоятельный подход, несмотря на давление со стороны Запада. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Турция – одна из немногих стран, которая заняла достаточно принципиальную и самостоятельную позицию в этом плане и продолжает выстраивать с нами торгово-экономическую кооперацию, – подчеркнул Песков. – Турция сталкивается с беспрецедентным давлением – беспардонным зачастую давлением – англосаксов, которые пытаются заставить Турцию в ущерб ее интересам если не полностью прервать, то хотя бы минимизировать взаимодействие с нами».

«Но Турция сохраняет свою суверенность», – заключил представитель Кремля.