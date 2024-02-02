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В России отреагировали на резонансное заявление Пашиняна

В России отреагировали на резонансное заявление Пашиняна

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова прокомментировала отказ Армении от военного сотрудничества с Россией. В беседе с «Лентой.ру» депутат оценила заявление премьер-министра страны Никола Пашиняна фразой «это только слова».

Ранее Пашинян заявил, что Ереван больше не может развивать военно-техническое партнерство только с Россией. Он пояснил, что стране необходимо пересмотреть концепцию развития своих вооруженных сил.

«Армения с нами сотрудничала, потому что ей была нужна защита. Видимо, они считают, что эта защита, этот компромисс, статус-кво — все это им больше не нужно. Якобы все теперь вооружены, и никто ни на кого не будет нападать. (…) Значит, Армения считает, что больше ей ничего не угрожает, и они теперь сами справятся. Либо им кто-то другой что-то пообещал.

Это же только слова, политики много сейчас говорят публично. Вероятно, в условиях санкций и этой сложной ситуации Армения делает подобные заявления для Запада. Как только все это закончится, Армения вернется к нам с просьбой о военном сотрудничестве», — ответила Журова.

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