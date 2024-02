Большое интервью Фикрета Шабанова «Минвалу»: Все попытки давления на Баку и угрозы закончатся безрезультатно. Заказчики этой грязной кампании так и не поняли одного

Боевая риторика враждующих друг с другом стран еще больше дестабилизировала ситуацию на Ближнем Востоке, и иностранные аналитики уже предвещают вовлечение Ирана в большой ближневосточный конфликт. Параллельно настораживает затишье на Южном Кавказе, Запад усиливает антиазербайджанскую риторику… Об этом и о многом другом Minval.az поговорил с известным аналитиком Фикретом Шабановым в обширном эксклюзивном интервью.

– 2024 год «порадовал» новым очагом напряжённости – США и Британия нанесли удары по Йемену. В экспертном сообществе бытует мнение, что тем самым удалось сместить акцент с ситуации в Газе и Украине. Разделяете ли вы эту точку зрения?

– С начала 2000-х годов мы видели громкие заявления о том, что мир входит в стагнацию или наступил кризис капитализма и либеральных идеологий. Дальнейшие события в мире и регионе, бывшего СССР в том числе, показали, что эти проблемы все чаще решаются военным путем. Элиты получили контроль над странами Запада лишь в 70-х годах XX века, а именно контроль над ключевыми потоками Западного мира. Произошло формирование единого элитного слоя, постепенно сжавшегося до узкого круга количеством в несколько тысяч человек.

В период холодной войны цивилизационный подход в геостратегии не пользовался популярностью (противостояние суши (Хартлэнд) и моря (Морская сила)). В начале 90-х в качестве альтернативы набиравшей влияние парадигме либерального «конца истории» произошло возрождение цивилизационного подхода. Самой известной работой в этой области стало «Столкновение цивилизаций» С.Ф.Хантингтона. В книге описан ренессанс религиозного самосознания и сильного ослабления или исчезновения влияния идеологий по всему миру.

Замена рыночной парадигмы распределительной привела к тому, что инвестиционные структуры мира больше не рассматривают население Земли как ресурс, необходимый для развития. Если ранее стояла задача кредитования ничем не обеспеченными деньгами для получения реальных активов по кредитам, то теперь стоит задача оптимизации распределения монопольно контролируемых ресурсов. Именно здесь кроется необходимость в контроле численности населения. Значительная часть мировых ресурсов монополизирована, и делиться ими, даже на рыночных условиях, крупные финансовые корпорации не собираются.

Это, вне всякого сомнения, тектонический сдвиг в мировой экономике. Разумеется, на адаптацию к новой системе распределительных отношений потребуются не один год, и все это произойдет не одномоментно. До 2035 года мир будет погружен в период войн и катастроф, его контуры значительно поменяются. Мир – система ООН, созданная на основе Атлантической хартии, прочерчивает новые контуры, теперь уже на основе Атлантической декларации, то есть Pax Americana. Ещё несколько лет будут длиться поиски будущей конфигурации мира. К 2027 году мир встанет перед дилеммой сохранности единства и доминирующего положения США, как центра мира-системы.

Ближайшие 7-10 лет будут наполнены региональными, локальными и гражданскими войнами. До тех пор, пока не стабилизируются границы зон влияния, а внутри них не будут определены и закреплены новые правила игры, индивидуальные для каждого будущего глобального мира и его частей – Глобальный Юг, Глобальный Восток и Глобальный Запад. И еще борьба за Глобальный Север – это «начало эры переустройства миропорядка».

Одним из проектов мироуправления является «Новый Халифат», концептуально представленный суфиями, а практически – политическим исламом. Цель проекта – всемирное объединение правоверных как альтернатива «людям сердца», сугубому материализму Вавилона, индивидуализму Греции и бездушной тирании Рима. Проект развивается по двум направлениям: «священной войны» (цвет черный) и государственного ислама (цвет красный). Священную войну (джихад) с беззаконием (отклонением цивилизации Запада от Закона Мироздания) ведет радикальный ислам, в 2013 году провозгласивший создание Исламского государства Ирака и Леванта (ИГИЛ).

Государственный ислам в русле «Конфедерации исламских стран» (Конфедеративного исламского государства) возглавляет Турция. В «Красный Халифат» со столицей в Стамбуле призвана 61 страна Азии и Африки (плюс 4 – в Европе), которые к 2025 году планируют на основе общей конституции создать общий парламент, общее шариатское правосудие и общую безопасность.

Необходимо учесть также и фактор «Плодородного полумесяца» как география обеспечения одного из главных вызовов, стоящих перед миром – это продовольственная безопасность.

В 1906 году Джеймс Генри Брестед, изучая историю возникновения цивилизаций Ближнего Востока, ввел понятие «Плодородной полумесяц». Эта область включает территорию плодородных речных долин междуречья Тигра и Евфрата и узкую долину Нила, где почва плодородна благодаря разливам великих рек, а также Левант, предгорье Загроса и Тавра. Территория же неолитического «Плодородного полумесяца» значительно меньше. Она ограничена предгорьями и горами Загроса, предгорьями восточного Тавра и Леванта. Еще в 1880-е гг. швейцарский ботаник Альфонс де Кандоль предположил, что культура земледелия зарождалась не на равнинных приречных участках, а в предгорьях. Территории «Плодородного полумесяца» (шире – это север Африки, Передний Восток и Северный Иран) были одомашнены, здесь были введены в культуру хлебные злаки, которые содержат значительное количество углеводов и белков, и, следовательно, способны накормить большее количество населения. Ввиду вышеуказанных причин значимость проекта Израиль для США и Запада возрастает в разы, имеет архиважное и стратегическое значение.

Кстати, Роберт Френсис Кеннеди-младший говорил: «Если Израиль исчезнет, Россия, Китай и страны БРИКС+ будут контролировать 90% мировой нефти и это станет катастрофой для национальной безопасности США».

Он также сказал, что «Израиль – наш бастион. Это почти как иметь авианосец на Ближнем Востоке. Это наш самый старый союзник». Бывший же глава «Моссад» сказал: «Неразумно воевать на два фронта одновременно. Чтобы бороться с шиитской осью и Ираном, мы должны сначала уничтожить Газу, а затем начать войну с «Хезболлой» и Ираном».

США и Израиль, по договору, заключенному между ними, являются стратегическими и внеблоковыми (НАТО) союзниками. Украина же не обладает этой юридической внешнеполитической базой отношений.

Во-вторых, мир только перестраивает экономику и встает на военные рельсы, и США не имеют возможности вести две или три войны сразу. Это целенаправленная стратегическая политика Америки в рамках своей национальной безопасности.

В-третьих, в США давно предлагают Европе активно участвовать в поддержке Украины, так как это европейский фронт стратегической безопасности, в том числе НАТО. Например, планы немецкого ВПК по увеличению производственных мощностей амбициозные: удвоение выпуска танков Leopard в 2024-м году (с 48 до 100 единиц в год), утроение производства комплексов IRIS-T, увеличение изготовления артиллерийских снарядов с нынешних 100 тыс. до примерно 250 тыс. в год. Оружие будет, в первую очередь, поставлено бундесверу и союзникам по НАТО, истощившим свои запасы из-за поддержки Украины. Однако и этих темпов для реализации милитаристских планов Евросоюза недостаточно.

– На протяжении многих лет мы слышали о том, что Израиль обладает одной из сильных и хорошо оснащённых армий, а его разведка – одна из лучших в мире. Но недавно глава Генштаба этой страны заявил, что война продолжится до конца года. Что помешало Израилю завершить войну в короткие сроки?

– Газета The York Times опубликовала статью под загадочным названием «How 5 Countries Could Become 14» («Как 5 стран могут стать 14»). Эта статья – презентация плана перекройки Ближнего Востока в соответствии с доктриной Вудро Вильсона «каждый народ на своей территории». Сейчас США и их союзники продолжают выполнение проекта «Новый Ближний Восток» с обновленной «картой смерти».

31 октября прошлого года издание The Times of Israel со ссылкой на заявление канцелярии премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху сообщило о плане депортации более 2,3 млн палестинцев из сектора Газа в Египет. В копии подготовленного министерством разведки документа, опубликованной еще 28 октября порталом Sicha Mekomit, правительству рекомендуется переселить все гражданское население анклава в Египет: «Документ, датированный 13 октября, призывает переселить гражданское население в палаточные городки на севере Синая и в конечном итоге построить постоянные города и открыть гуманитарный коридор. План включает создание «стерильной» буферной зоны шириной в несколько километров внутри Египта, чтобы не дать населению возможность селиться на границах Израиля».

В канцелярии Нетаньяху отметили, что этот план представляет собой всего лишь «первоначальные мысли» по вопросу о судьбе населения сектора Газа. Израиль является стратегическим, внеблоковым (НАТО) союзником США на Ближнем Востоке. Необходимо рассматривать любые военные действия в этом регионе через призму интересов бенефициаров и акторов этой войны. Политика США в вопросе Израиля поддерживается очень важными и влиятельными лобби – избирателями, евангелистами и хасидами. Эти две религиозные организации готовятся к приходу спасителя Машиаха (хоть у них и разное понимание об этом, но цели совпадают).

Попытаемся рассмотреть цели и задачи сторон в этом конфликте. США на Ближнем Востоке преследуют четыре основные цели, как об этом ранее заявил пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер.

Первое: защита американских войск и граждан в регионе. Главный вопрос в том, что внутриполитическая повестка в США (выборы) вынуждает правительство Нетаньяху растянуть время войны (чтобы дождаться прихода к власти Трампа) и поставить перед Белым домом вопрос о выполнении своих союзнических обязательств. Так как для решения своих задач правительство Израиля хочет начать новую военную операцию против Египта, втягивая таким образом в нее Америку и расширяя ареал войны. Президент же Египта заявил, что ввод войск Израиля в Филадельфийский коридор будет расценен как акт агрессии, что приведет к выходу из Кэмп-Дэвидских соглашений Египта и к началу большой ближневосточной войны ((англ. Camp David Accords) — заключение израильско-египетского мирного договора. В 1978 году на саммите в Кэмп-Дэвиде (США) было заключено предварительное соглашение, а в 1979 году в Вашингтоне Менахем Бегин и Анвар Садат подписали договор о мире между Израилем и Египтом).

Нетаньяху заявил, что планирует построить подземную «умную» стену вдоль Филадельфийской оси, чтобы заблокировать туннели ХАМАС. Филадельфийский коридор — это граница между сектором Газа и Египтом протяжённостью 20 км. До 2005 года коридор в рамках соглашений в Осло контролировала израильская армия. В 2005 году израильская армия вышла из Филадельфийского коридора и передала контроль над границей Египту.

После соглашений Осло 1995 года Израилю разрешили сохранить коридор безопасности. После одностороннего ухода Израиля из сектора Газа, в 2005 году, было заключено Филадельфийское соглашение с Египтом, разрешившее второму разместить 750 пограничников вдоль маршрута для патрулирования египетской стороны границы. Палестинская же сторона границы контролировалась Палестинской Автономией до прихода ХАМАС в 2007 году. Совместное управление пограничным КПП Рафах было передано палестинской администрации и Египту для ограничения прохода палестинцев, а также других лиц в порядке исключения.

Выступив на заседании правительства, Нетаньяху представил план строительства 14-километровой подземной стены вдоль оси Салах ад-Дин или так называемого «Филадельфийского коридора», аналогичного стене, возведенной на границе Израиля и Газы. Эта стена в глубину может достигать десятков метров. Тель-Авив ожидает, что данный проект профинансируют США.

Второе: поток критически важной помощи в области безопасности Израилю в ходе его защиты от атак ХАМАС. Израиль подписал крупную оружейную сделку с США, в рамках которой получит: эскадрилью F-35 (25 самолётов); эскадрилью F-15 IA (25 самолётов); эскадрилью Apache (не менее 12 ударных вертолётов); множество снарядов.

Сделка согласована, поставка самолётов будет осуществлена в кратчайшие сроки, а боеприпасы, как ожидается, прибудут в течение нескольких дней. Общая стоимость заказа — $ 3 млрд., и США предоставляют её бесплатно, за счёт пакета военной помощи.

Третье: координация с израильтянами для освобождения заложников, включая американских граждан.

Четвертое: укрепление позиции силы в регионе, чтобы сдержать любые государственные или негосударственные субъекты от эскалации за пределами сектора Газа.

Какие цели преследуют США в Израиле? Первая цель – создание проекта «Большой Израиль» (авторы Болтон и Нетаньяху руководствовались идеологией Амалика).

Вторая цель – оккупация Газы и выселение палестинцев (Проект Синай – для достижения согласия Египту было предложено списание долгов перед МВФ).

Третья цель – ограничение активности Турции на Востоке.

Четвертая цель – богатые залежи гидрокарбоновых запасов.

– Говорят, что за конфликтом в секторе Газа стоят материальные интересы крупных корпораций. Как конфликт в Газе связан с добычей газа в регионе?

– Война между Палестиной и Израилем затронула глобальный энергетический рынок. Конфликт в секторе Газа – это также вопрос экономических интересов крупных игроков, которые незаметны на первый взгляд. В частности, речь о желании газовых компаний Израиля, англосаксонских ТНК и их партнёров работать на шельфе Газы. В то же время за последние 20 лет энергобаланс Израиля сильно изменился. Из нетто-импортера энергоносителей страна превратилась в нетто-экспортера благодаря активной разработке шельфовых месторождений газа.

Уничтожив военный потенциал палестинских группировок и обеспечив безопасность для своих буровых платформ и трубопроводов в территориальных водах Газы, Израиль хочет установить полный контроль над добычей и транзитом энергоносителей с месторождений в Египет и далее в ЕС. Эскалация же вокруг сектора Газа может провалить энергетические проекты в Восточном Средиземноморье. Ведь через территориальные воды Газы проходит газопровод в Египет, где находятся крупные региональные мощности по производству СПГ. Судя по наличию достаточно крупных месторождений газа на шельфе соседних Израиля, Ливана и Египта, в территориальных водах Газы также могут быть перспективные участки.

Война в регионе ставит под угрозу реализацию проекта EastMed (Восточно-средиземноморский трубопровод). Это проект газопровода протяженностью 1900 км, который должен соединить газовые месторождения восточного Средиземноморья с Грецией. Трубопровод должен начинаться от израильского газового месторождения «Левиафан» и заканчиваться на Кипре. На фоне эскалации месторождение, находящееся всего в 130 км от побережья Израиля, может стать целью атаки в случае обострения ситуации. С дипломатической же точки зрения, всё может быть намного хуже: отношения между Иерусалимом и Каиром уже значительно охладились, а поставки газа из месторождения»Тамар» в Израиле на египетские объекты прекратились.

До начала войны Египет создавал коалицию частных компаний для разработки палестинского морского газового месторождения в секторе Газа в координации с Израилем. Процесс разработки должен был занять менее двух лет. Израиль одобрил разработку проекта и дал предварительное разрешение на разработку газового месторождения у побережья сектора Газа, известного как Gaza Marine, заявив при этом, что для этого потребуется координация действий по обеспечению безопасности с Палестинской администрацией и соседним Египтом. Это соглашение должно было стать стимулом для экономики Палестины.

В заявлении канцелярии премьера сообщалось, что в рамках «существующих усилий» между Израилем, Египтом и Палестинской администрацией правительство продвигается вперед в разработке «газового месторождения Gaza Marine. Проект реализуем только «при условии координации между службами безопасности и прямого диалога с Египтом в координации с ПА» и будет зависеть от «сохранения безопасности Государства Израиль и дипломатических потребностей».

Если бы проект был реализован, то объемов газа хватило бы не только для палестинских территорий, но и для экспорта. В 1999 году ПА поручила British Gas провести разведку газа в этом районе. Год спустя British Gas открыла месторождение Marine 1 примерно в 30 километрах от побережья, а затем Marine 2, но в конечном итоге вышла из контракта. Проект был передан Shell в 2016 году, но через два года он отказался от него из-за возражений Израиля и других споров. С тех пор палестинцы искали инвесторов для проекта стоимостью $1,1 млрд по добыче примерно 28 млрд кубометров природного газа.

До начала войны в Палестине Израиль приступил к активной разработке морского месторождения газа у побережья Газы, где в 17 милях от этого места находится палестинское газовое месторождение.

О добыче на этом месторождении было подписано соглашение с британцами в 1999 году, но теперь все это принадлежит Израилю. Стоимость запасов газа на указанном месторождении оценивается в 524 млрд долларов. Еще одно месторождение обнаружено в 2000 году в 36 километрах от побережья сектора Газа, оно содержит 30 млрд кубометров газа. Соглашение, четко определяющее его статус, до сих пор не подписано. Но в том же году тогдашний премьер Израиля Эхуд Барак предоставил председателю ПНА Ясиру Арафату право разрабатывать его. В феврале 2021 года этот вопрос выносился на повестку дня, когда Египет и Палестина подписали меморандум о взаимопонимании по разработке водохранилища. В соответствии с соглашением, Egyptian Natural Gas Holding Company и ПА будут сотрудничать в разработке месторождения и транспортировке газа в сектор Газа и установок по сжижению в Египте.

В свое время турецкий экс-адмирал Джихат Яйджи в своем интервью говорил о рисках захвата Газы Израилем, он в том числе связывал нынешний виток конфронтации с желанием Тель-Авива полностью овладеть месторождениями природного газа в Средиземном море, которые частично принадлежат Палестине. Кроме того, он говорил об усилении военного присутствия США в регионе и ограничении возможностей Турции.

В первый день событий Яйджи утверждал, что Израиль спровоцирует удары на себя со стороны Ливана и Сирии и совершит нападения на эти территории для увеличения своих земель.

Об итогах войны в Газе написал британский историк Адам Туз: «Война уже является тяжким бременем для Израиля». В статье Адама Туза говорится: что мобилизация 360 тыс. резервистов забрала 8-10% рабочей силы Израиля; что строительный сектор парализован – палестинских рабочих не выпускают с Западного берега; что люди меньше ходят по ресторанам и избегают массовых мероприятий; что анализ статистики кредитных карточек позволяет предположить, что с началом войны траты упали на треть, а в отрасли досуга и развлечений – на 70%.

Также Туз написал, что туризм по очевидным причинам сильно проседает, авиарейсы отменяются, а грузоперевозки идут другими маршрутами. Правительство приказало компании Chevron остановить работы на газовом месторождении «Тамар», что лишает Израиль $200 млн в месяц. В ответ на ситуацию израильский минфин планирует повысить расходы на оборонку и обеспечить работой вытесненных с рынка труда. Тем временем шекель упал до самого низкого с момента последней войны с Газой в 2015 году уровня.

Алармисты из JPMorgan предрекают экономике Израиля падение на 11% в этом квартале.

Между тем итоги войны стали сказываться на газовых проектах Израиля. Согласно анализу компании BDO, закрытие буровой установки «Тамар» приводит к убыткам в размере около 800 млн шекелей в месяц. Это происходит из-за снижения местной добычи газа, что приводит к увеличению затрат на производство электроэнергии в результате использования более дорогих альтернатив, таких как уголь и дизельное топливо.

Около 300 млн шекелей от общей суммы приходится на потерю государственных доходов в результате потери роялти и налогов. Остальная часть ущерба, как ожидается, будет вызвана снижением ВВП из-за снижения объемов добычи газа, в основном из-за потери доходов от экспорта в Египет. Чтобы обеспечить газом местную экономику, Израиль вынужден сократить его экспорт. Согласно отчету BDO, за последний месяц экспорт газа в Египет упал примерно на 70%.

С начала войны доля угля в производстве электроэнергии в Израиле выросла с 10% до 15%. Это привело к увеличению затрат на производство электроэнергии на 80 млн шекелей в месяц.

В то же время вытеснение «Газпрома» с рынка Европы и поиски альтернативных поставщиков энергоресурсов для Европы увеличили интерес к месторождениям газа в Израиле и в других районах Восточного Средиземноморья. Конфликт на Ближнем Востоке представляет серьезную угрозу региональному рынку газа и может иметь негативные последствия для поставок СПГ в Европу.

Аналитики пишут, что судьба трех крупнейших израильских газовых проектов «Тамар», «Левиафан» и «Кариш» сильно повлияет на региональный рынок. Вместе с тем Минэнерго Израиля выдало 12 лицензий шести компаниям на разведку вблизи месторождения «Левиафан» с целью создания большей конкуренции и диверсификации поставщиков газа. ENI, Dana Petroleum и Ratio Petroleum будут вести разведку в районе к западу от месторождения, а BP, SOCAR и NewMed будут исследовать территорию севернее «Левиафана». Один из тендеров выиграл консорциум с участием израильской компании «Делек», британской British Petroleum и азербайджанской SOCAR, которая впервые будет участвовать в поиске газа на израильском шельфе. Во второй консорциум входят израильская «Дана Петролеум» и итальянский гигант Eni.

Министерство энергетики Израиля считает перспективными концессии, выданные этим консорциумам. 31 мая Минэнерго Израиля объявило об обнаружении нового месторождения газа в экономических водах Израиля. Оно получило название «Катлан» («Касатка»). «Катлан» находится между двумя действующими участками газодобычи – «Кариш» и «Танин». Запасы сырья на новом месторождении оцениваются в 68 млрд куб газа. Месторождение «Катлан, открытое по лицензии 12, дополняет существующие запасы природного газа в Израиле, которые уже изменили лицо местной энергетической экономики и превратили эту страну в мировую энергетическую державу. Есть потенциал для дополнительных открытий в водах Средиземного моря.

«Левиафан» закрывает 44% нынешней добычи газа в Израиле, за ним следуют «Тамар» и «Кариш» с 38% и 18% соответственно. «Тамар» обеспечивает более 70% внутренней потребности Израиля в газе и является основным источником газа для генерации. По оценкам, только от 5% до 8% добычи идет на экспорт.

«Катлан» обнаружила компания Energean, которая уже разрабатывает «Кариш» и «Танин». Это первое новое месторождение, найденное у побережья Израиля за последние 8 лет.

Египет импортирует около 7 млрд кубических футов природного газа в год с месторождений «Тамар» и «Левиафан», помогая удовлетворить внутренний спрос и СПГ- заводы. С октября 2022 года по январь 2023 года Египет экспортировал 3,7 млн тонн СПГ.

Споры по поводу финансовых условий и война между Израилем и ХАМАС ставят под угрозу заявку на $2 млрд со стороны компании Абу-Даби (ADNOC) и BP на контрольный пакет в 50% израильской NewMed Energy.

NewMed Energy владеет в проекте Leviathan на шельфе Израиля более 45% акций. Оператором данного месторождения является американская Chevron с запасами залежей в 22 трлн куб. футов газа или 616 млрд м3. Кроме того, у NewMed Energy есть еще 30% в проекте Aphrodite у берегов Кипра мощностью 6 трлн куб. футов.

В марте 2023 года стало известно о желании со стороны BP и ADNOC купить 50% NewMed Energy, а впоследствии приобрести все акции этой компании, которые есть в свободном обращении, а также – часть доли в Delek Group. Это сделало бы NewMed Energy частной компанией. Сделка также стала бы краеугольным камнем при создании СП BP и ADNOC. ВР и Adnoc приостановили процесс покупки израильской компании на фоне войны и отложили до восстановления стабильности в политической ситуации в Израиле. Тем временем желание Abu Dhabi National Oil Co приобрести израильский газодобывающий актив говорит об увеличении финансовых связей Израиля и ОАЭ. В случае успешного заключения сделка принесла бы миллиарды инвестиций в экономику Израиля.

Далее, израильская компания получила одобрение Великобритании на разработку нефтяного месторождения в Северном море. После одобрения регулирующими органами Переходного управления Северного моря Великобритании (NSTA) оба партнера, Ithaca с 20-процентной долей и норвежская Equinor с 80-процентной, окончательно решили совместно инвестировать $3,8 млрд в разработку месторождения Rosebank, крупнейшего нетронутого месторождения нефти и газа британского шельфа.

Израиль одобрил расширение экспорта природного газа с месторождения «Тамар» в Египет в объеме около 3,5 млрд кубометров ежегодно в течение следующих 11 лет из газового резервуара «Тамар», расположенного примерно в 90 км к западу от Хайфы, на севере Израиля. Около трети дополнительного объема газа, добываемого с буровой установки «Тамар», будет направлено на внутренний рынок. В целом, добыча газа на «Тамар» с 2026 года увеличится на 6 млрд кубометров в год. Американский энергетический гигант Chevron управляет газовым месторождением «Тамар» и владеет 25%-й долей в нем. Другими партнерами по израильскому газовому месторождению являются Isramco (28,75% прав на месторождение), Абу-дабийская Mubadala Energy (22%), Tamar Petroleum (16,75%), Dor Gas (4%) и Everest с 3,5%.

«Левиафан», глубоководное месторождение с огромными запасами, было введено в эксплуатацию в конце 2019 года и производит 12 млрд кубометров газа в год для продажи в Израиль, Египет и Иорданию. Идея состоит в том, чтобы увеличить пропускную способность и мощности, включить значительные объемы для Европы.

Партнеры проекта (Chevron, NewMed Energy и Ratio Energies) планировали инвестировать в постройку нового (третьего) трубопровода в 10 км от израильского побережья Средиземного моря на сумму $568 млн, который позволит увеличить добычу и экспорт природного газа. Он должен был быть введен в эксплуатацию во второй половине 2025 года, когда добыча на «Левиафане» подскочит до 14 млрд куб. в год.

С помощью СПГ-завода, который должен быть построен с мощностью в 6,5 млрд куб. в год, газ с «Левиафана» может идти не только на региональные рынки в Восточном средиземноморье, но и на мировой рынок. Рекордный спрос создает возможности для расширения использования экспортной сети и в Иордании. Ожидается, что в долгосрочной перспективе добыча с «Левиафана» достигнет 21 млрд кубометров в год. Группа даже объявила о планах строительства плавучего терминала сжиженного газа у побережья Израиля с годовой мощностью СПГ около 4,6 млн тонн, или 6,5 млрд кубометров.

Греция, Кипр и Израиль 2 января 2020 года подписали соглашение о строительстве магистрального газопровода (МГП) EastMed (Восточно-Средиземноморский газопровод). К проекту также хотела присоединиться Италия. Планировалось через МГП EastMed поставлять энергоносители с израильского «Левиафан» и кипрского «Афродита» через о. Кипр и о. Крит в континентальную часть Греции, а в будущем довести газ до Италии. Сначала США активно поддерживали проект, потому что он вел к снижению зависимости Евросоюза от российского газа и сокращению присутствия РФ в регионе, но после отказались от его поддержки, объяснив это экологическими причинами, финансовой несостоятельностью проекта и тем, что МГП EastMed создаст напряженность в регионе, потому что против его строительства выступает Турция.

МГП EastMed принесли в жертву американскому СПГ, который будет импортироваться в Европу через строящийся греческий СПГ-терминал Alexandroupolis LNG в порту Александруполис. Консорциум с участием израильской NewMed Energy начал бурение на газовом месторождении Aphrodite у берегов Кипра. Chevron, Shell (по 35% акций) и NewMed Energy (30%), представляющие данный консорциум, объявили о начале бурения оценочной скважины на шельфе острова. Оценочные запасы Aphrodite составляют 124 млрд м³ газа. Поставки с месторождения ожидаются не ранее 2027 года (Aphrodite открыли в 2011 году, расположено на Кипре и в 30 км к северо-западу от израильского Leviathan). Общая стоимость плана развития, включая прокладку трубопроводов до рынков сбыта, оценивается в $3,6 млрд.

В 2022 году Израиль и Египет подписали меморандум с ЕС, согласно которому израильский газ пойдет в Европу посредством его сжижения на СПГ-заводах Египта.

Кипр решил изменить газовую политику, поскольку произошли изменения и вместо трубопровода будет поставлять СПГ на рынок Европы. Кипр планирует разработку строительства трубопровода, но уже не в виде EastMed – трубопровода из израильского месторождения через Кипр в Европу. Правительство островного государства предлагает гораздо более короткий трубопровод, соединяющий Кипр с месторождениями за пределами Израиля. Цель – доставлять газ, на более короткое расстояние, чтобы конвертировать его в СПГ, а уже потом в Европу. Трубопровод EastMed, который обсуждался между Израилем, Кипром и Грецией около десяти лет, не был свернут, но он столкнулся с проблемами, в том числе имеет место быть столкновение интересов с Турцией.

И, наконец, пятая цель США – смещение Натаньяху (так как Китай получил доступ к порту Хайфы и плюс неучастие Израиля в союзе с США в Украине). Джо Байден и его главные помощники обсуждали вероятность того, что политические дни Биньямина Нетаньяху сочтены, и президент передал это мнение израильскому премьер-министру в недавней беседе…

Шаткая власть Нетаньяху всегда находится «на заднем плане» во время внутренних переговоров администрации Байдена о Ближнем Востоке. А помощники Байдена уже привлекают к участию в военных действиях ряд других израильских политиков. А вот условия США Израилю, озвученные госсекретарем США Энтони Блинкеном: Израиль не будет контролировать и управлять Газой; Цели Нетаньяху в вопросе войны и будущего Газы не будут поддержаны США.

А что же позиция премьер-министра Израиля Нетаньяху? Он хочет, чтобы после окончания военной операции безопасность в секторе Газа неограниченное время находилась бы под контролем Израиля.

Ввиду отсутствия гарантии безопасности Израиля было принято решение о сносе 1100 зданий из 2800 в своей будущей буферной зоне. Власти пока не уточняют, каких размеров будет буфер, но бывший глава израильской разведки Амос Ядлин сообщает, что разделяющий периметр составит от 500 метров до 1 км в глубь анклава: «это будет буфер, там никого не будет, одни мины, чтобы 7 октября никогда больше не повторилось».

Цель Израиля и Запада (США и Европы) – реализовать 200-летний план, построив альтернативный Суэцкому каналу транспортный канал «Бен-Гурион», который будет проходить через юг Газы. Проект ударит по транспортному коридору «Инициатива пояса и пути» Пекина и по новому энергетическому контуру БРИКС+. Этот новый маршрут не только составит конкуренцию Суэцкому каналу и ударит по Египту и другим странам Ближнего Востока, но и станет угрозой для Китая.

Канал «Бен-Гурион» проложит новый маршрут в глобальной энергетике и торговле, и имеет большое стратегическое значение. То есть Израиль в рамках этого плана стремится стать глобальным центром торговой и энергетической логистики в обход Суэцкого канала, что сильно ударит по экономике Египта, ежегодно получающему от использования Суэцкого канала миллиарды долларов, а экономический и коммерческий крах поставит под угрозу политическую субъектность Каира. Это ударит и по Ормузскому проливу, по которому передается 30% мировой энергии, ослабит китайский проект «Один пояс – один путь» и стратегические балансы в Средиземноморье. Есть даже вероятность, что будет спровоцирована третья мировая война.

Канал «Бен-Гурион», который Израиль и Запад планируют построить в качестве альтернативы Суэцкому каналу, представляет собой 260-километровый коридор, простирающийся от региона Газа – Ашкелон до Красного моря. «Бен-Гурион» важен Израилю как для военных, экономических, энергетических и стратегических расчетов, так и для идеалов Земли Обетованной. Через этот канал они выйдут к Нилу и еще больше ослабят Египет, сделают его полностью зависимым от себя. С этой целью для получения доступа к морю Израиль, пусть и косвенно, добавит острова Санафир и Тиран в свои международные воды. Канал «Бен-Гурион» также сократит путь по Африке на три недели. Глубоко повлияет на глобальные маршруты, неизбежно сыграет роль в эскалации региональной напряженности и разжигании войны.

События порождают последствия, которые напрямую затронут Эгейское и Средиземное моря и потребуют сотрудничества между Египтом и Турцией.

КНР получает энергоресурсы из Ирана, Саудовской Аравии и Катара. Альтернативный маршрут Мумбаи – Пирей или канал «Бен-Гурион», о котором Израиль грезит много лет, сами по себе, возможно, не станут факторами, втягивающими Китай в боевые действия. Однако напряженность в Ормузском проливе, по которому проходит 30% мировой энергии, определенно, станет красной линией для Пекина. Если конфликт распространится из сектора Газа в Ливан, Иран или Сирию, это приведет к появлению новых игроков на поле боя. Любое событие, угрожающее Ормузскому или Малаккскому проливам, будет иметь жизненно важное значение для Китая.

Вместе с тем трудности у Турции, которая является критически важной страной в европейской логистике Китая, также станут поводом для беспокойства Пекина. Если кризис выйдет за пределы Газы, Ормузский пролив, безусловно, пострадает. Наряду с Ираном, Иорданией, Ираком, Сирией и Египтом Турция тоже может быть затронута этими событиями. В список также следует добавить Катар, Саудовскую Аравию, ОАЭ и другие страны Персидского залива. Война глубоко потрясет мировую торговлю, поставит под угрозу энергетические маршруты. На данном этапе важную роль в напряженности играет и богатый углеводородный потенциал Средиземноморья, который пытаются скрыть.

Исторические соглашения, заключенные между Саудовской Аравией и Израилем 10 октября 2023 года, создали условия для прокладки стратегически важного для США и Израиля экономического коридора, анонсированного на саммите G20 в Индии, в обход Турции: «С помощью коридора из Мумбаи в Европу, следующего по маршруту Саудовская Аравия – Дубай – Израиль – Греция, этот проект продемонстрировал стратегию к изменению балансов на большом пространстве региона.

Президент США Байден заявил: «В G20 мне удалось добиться принятия заявления о том, что мы собираемся построить железную дорогу от Эр-Рияда через весь Ближний Восток и Израиль и до самой Европы». Воздушный коридор всех видов авиамаршрутов должен быть теперь не через Кипр (после оккупации Газы), а по маршруту через юг Газы Йордания-Персидский залив-Индия, так как Турция на этом коридоре зарабатывает ежегодно 1 млрд долларов. Для решения этих вопросов были предложены варианты: переселение палестинцев на Синай, чтобы остановить военные столкновения; передача власти Махмуду Аббасу и растворение Газы; ввод международных сил по контролю за Палестиной.

В свою очередь, МИД Италии предложил создать миротворческую миссию ООН, как в Ливане. Воплощение этой идеи в реальность имеет ряд существенных препятствий. Основные из них: сектор Газа не является государством; Палестинская автономия слаба; в Совбезе ООН существуют разногласия, а Запад особо не горит желанием посылать войска на Ближний Восток.

Экс-глава разведки и бывший посол Британии в ООН Сойерс призвал передать сектор Газа под международный контроль, например, ООН после завершения наземной операции израильской армии. Но организация подобного контроля потребует согласия государств – членов Совбеза ООН, в том числе РФ и Китая. Москва и Пекин поддержат инициативу только при условии, что контроль над сектором Газа будет осуществляться под эгидой арабских стран. Для этого из местных организаций – руководителей племен необходимо создать временное управление в Палестине.

В подходе же Китая к палестино-израильскому вопросу играют роль его экономические интересы в регионе. Китай имеет инвестиции в инфраструктуру и порты в регионе, особенно в рамках инициативы «Один пояс — один путь». Пекин не хочет нарушения стабильности в регионе. Китай придает этому большое значение в силу своей зависимости от Ближнего Востока и в энергетической сфере.

Между тем напряженность вокруг Газы также влияет на военное присутствие России в Сирии, в частности в Латакии и Тартусе, и российские корабли в Средиземном море.

С другой стороны, канал «Бен-Гурион», который Израиль в добавление к своей теологической мотивации пытается претворить в жизнь как попытку нарастить свое влияние на мировой торгово- энергетической оси, напрямую затрагивает энергетический и торговый маршрут Басра – Европа через Турцию.

Вместе с тем Зангезурский коридор тоже входит в число затрагиваемых точек в этом контексте.

Интересы США на Востоке требуют учета мнений партнеров в мусульманском мире, особенно арабского мира, Ирана и Турции (как члена НАТО), в вопросе выполнения резолюции ООН о создании двух государств Палестины и Израиля границ 1976 года. Израиль не в состоянии вести крупномасштабную войну длительное время. Ежедневно на военные действия Израиль тратит 250 миллионов долларов США. Администрация США, союзники и партнеры не имеют плана по решению вопроса в войне на территории Палестины. Все предложения, озвученные как администрацией Нетаньяху, так и Байдена, временные, промежуточные и не приведут к устойчивому миру, а только его отложат для будущих поколений. И это не приведет к изменению стратегической цели, т.к. в основе конфликта стоит религиозный фактор.

– Примечательно поведение Ирана, который поддерживает и ХАМАС, и хуситов. Что может заставить Иран стать участником (не косвенном) этих конфликтов?

– Имитация «борьбы» с иудейским государством Израиль шиитского Ирана (политическая элита страны состоит из криптоиудеев – выходцев из древнего города евреев Исфаган) не только «доказывала» единство с суннитскими, исламскими странами, а сейчас создает предпосылки для претендентов на лидерство.

США «боролись» с Ираном, исходя из имперских амбиций лидера мира. А Иран претендует лишь на статус региональной державы, пока ограниченной в экспансии. В проекте мироуправления Иран не мешает планам США, Британии, кластера транснациональных корпораций и иудейского проекта, но иногда выступает ситуативным партнером или даже союзником. Экс-президент Ирана Махмуд Ахмединиджат заявил, что «если бы не было Ирана как партнера для США, то Вашингтон никогда не смог бы оккупировать ни Ирак и ни Афганистан». Иран примет участие в переформатировании Ближнего Востока, но будет занят формированием собственной зоны влияния, вспоминая об Израиле по случаю. Израилю необходимо решить вопрос своего государственного существования до 2030 года, разрубить гордиев узел проблем, убрать уязвимость, зачистить территорию от арабов и т.д.

Иран чужими руками ослабляет конкурента на Востоке — арабов, усиливает свое влияние на исламский мир, выстраивает свой шиитский полумесяц, стремясь стать региональным лидером и единственным партнером для Запада в регионе.

При династии Пехлеви, которая правила с 1925 года до своего свержения в результате революции 1979 года, отношения между Ираном и Израилем были какими угодно, только не враждебными. Фактически Иран был второй страной с мусульманским большинством, признавшей Израиль после его основания в 1948 году. Иран был одним из 11 членов специального комитета ООН, сформированного в 1947 году для решения проблемы Палестины после прекращения британского контроля над территорией. Но через два года после того, как Израиль захватил больше территории, чем было одобрено ООН, после начала первой арабо-израильской войны в 1948 году, Иран (при Мохаммаде Резе Пехлеви, втором шахе) стал второй страной с мусульманским большинством после Турции, официально признавшей Израиль.

Политика Ирана с 1979 года заключалась в расширении шиитского полумесяца, войнах прокси на территории этих стран и продвижении своей доктрины. Мы должны вспомнить, что в первые годы антииранских санкций, введенных Западом, официальный Тегеран решил вопрос с поставками иностранных авиазапчастей через Израиль. На данном этапе развития политики региона, несмотря на риторику, Иран является партнером и, в том числе определенных влиятельных сил на Западе. В настоящее время Иран отвечает интересам этих сил в их политике как в регионе, так и в исламском мире. Но в скором времени на Западе придут к единому мнению о начале операции по децентрализации Ирана и смене конструкции в рамках проекта «Глобальный Юг».

На московских инфо-площадках пытаются обвинить Азербайджан в произраильской политике. Конечно, этим манипуляторам недостаточно четкой и ясной политики Азербайджана по поддержке всех резолюций ООН по вопросу Палестины.

Хотел бы обратиться к ним через ваше издание: прежде, чем призывать азербайджанцев обратиться в международные суды с жалобой на Израиль, предлагаю им показать пример и призвать мусульман-граждан РФ это сделать, прекратить финансирование партии «Ликуд» и лишить представителей этой партии гражданства РФ. Пропагандисты в России начните со своей страны и перестаньте вести раскол в исламской умме и пропаганду против Азербайджана!

– Отношения Баку с Парижем явно испортились и наблюдается серьезная напряженность. Была высылка дипломатов. Франция открыто поддерживает Армению. Что вы думаете об этой истории, какие риски могут возникнуть для Баку?

– Вопрос об отношениях между двумя странами стоит в самом низу списка претензий к Азербайджану. Франция озвучивает позицию европейских и определенных кругов коллективного Запада по формированию системы безопасности на Южном Кавказе, и в рамках глобальной политики «АнтиИран» и «АнтиРоссия». Инструментом этой политики, реализуемой последние почти 200 лет, являются переселенные на Кавказ племена хаев (армяне) и структурированная Россией в государственное образование «Армения». Через управление этим вопрос и под гарантии Запада, при непосредственном их участии, они хотят установить контроль над логистикой, географией и, конечно, над духовными и религиозными проектами, воссоздающимися семимильными шагами в Азербайджане и на Южном Кавказе.

Трубопроводная политика Азербайджана, как один из первых элементов экономической независимости, с подключением к нему Казахстана, Туркменистана (в скором времени) взяла курс на политическую независимость страны.

Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс заложила основы логистической независимости Азербайджана. БТК превратился в проект регионального и мирового уровня в рамках проекта Китая «Один пояс – один путь». Инициативы Баку стали важным элементом в повышении своей политической и экономической субъектности в мировой политике. Отметим важное значение в этих проектах братской Грузии, благодаря сотрудничеству двух стран в регионе продвигаются и инициируются проекты, значимые для стран Евросоюза (энергетические коридоры). Несмотря на попытки некоторых сил как в Грузии, так и в Москве, столкнуть два народа манипулированием и, конечно, антиазербайджанской пропагандой, вековая история показала идентичность адатов грузин и азербайджанцев. Есть понимание, что без союза этих народов внешние игроки уничтожат наши культуру, веру, традиции по отдельности. И самое главное – политическую независимость. Мы всегда были соседями и жили в дружбе. Политики приходят и уходят, а ценности народов остаются. Абсолютно убежден, что и грузины, и азербайджанцы хотят мира. Все попытки давления на Азербайджан и угрозы закончатся безрезультатно. Заказчики этой грязной кампании так и не поняли одного: в вопросе национальной безопасности и независимости народ, армия и президент не уступят ни пяди своих интересов.

– Иран ударил по Пакистану, ранее ударил по Ираку и Сирии. Что это? Постепенное вовлечение Ирана в большую ближневосточную войну или маневр, преследующий цель иного характера?

– Последние ракетные удары и атаки дронами со стороны Ирана по территории Иракского Курдистана, Сирии (территории, где расположены протурецкие суннитские группировки) и взаимные ракетные удары 16-18 января между Пакистаном (ядерной страной) и Ираном (считают, что уже ядерная страна) говорят о том, что Иран пытается отметить для себя границы дозволенного захвата или контроля территорий в будущей ближневосточной войне.

Ключевой причиной взаимных авиаударов Ирана и Пакистана являются именно маршруты Китая или право доминанта на этих маршрутах для повышения своей политической субъектности как для КНР, так и для мировых центров власти. Все важные коммуникации Китая проходят в этом регионе. Обратите внимание на то, что Пакистан передал китайской госкомпании China Overseas Port Holding в аренду на 43 года 152 гектара в порту Гвадар (пакистанская провинция Белуджистан) для создания особой экономической зоны. Гвадар на побережье Аравийского моря является единственной пакистанской глубоководной морской гаванью и стратегически важным для мировой торговли нефтью в Ормузском проливе, соединяющем Оманский и Персидский заливы. Гвадар также является южным окончанием китайско-пакистанского экономического коридора, который берет свое начало в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Этот масштабный проект (оценивается в $46 млрд), связывает Китай с богатыми энергоресурсами странами Центральной Азии и стал альтернативой Малаккскому проливу, через который проходит более 80% импортируемой КНР нефти.

Китай совместно с правительством Пакистана реализует проект строительства экономического коридора между логистическим хабом Кашгар на западе Китая и тремя ключевыми портами Пакистана, который откроет выход к морю для стран ЦА к северу от Пакистана. Порт построен с участием китайских инвестиций, чтобы укоротить маршрут для доставки нефти из региона Персидского залива. Другая специализация порта – контейнерная перевалка.

Китай создает также второй путь через Иран, порт Чабахар, что означает открытие первой прямой судоходной линии между КНР и этим юго-восточным иранским портом. Конкуренция и соперничество Индии и Китая за влияние на управление портом Чабахар привел к внутриполитическим столкновениям интересов элит Ирана, и поставил вопрос перед ними: как использовать преимущества своих конкурентов, минимизируя риски для самого Ирана?

Экономические и дипломатические возможности, представленные Индией и Китаем, могут помочь Ирану укрепить его амбиции великой державы, но отсутствие баланса в политических и экономических вопросах могут сделать Иран младшим партнером или ресурсным придатком. Поэтому Тегеран пытается найти способы стратегически сбалансировать Индию и Китай.

По мнению иранских аналитиков: «Тегеран мог бы использовать китайско-индийское соперничество в собственных интересах, чтобы повысить свой статус до уровня сверхдержавы, сохраняя при этом давнюю независимую линию». «Хотя Китаю еще предстоит напрямую участвовать в проектах порта Чабахар, многие аналитики считают, что подписанная 25-летняя программа сотрудничества между КНР и ИРИ, в рамках которой Пекин согласился инвестировать $400 млрд в иранскую экономику в обмен на сниженные и гарантированные цены на энергоносители и cотрудничество в проекте «Один пояс, один путь», является способом постепенно утвердить свое присутствие в порту. Масштабы китайско-иранского взаимодействия в Чабахаре пока остаются ограниченными.

Однако китайская активность в ИРИ позволяет предположить, что Пекин пытается конкурировать с Нью-Дели за большее влияние в регионе». Индо-иранские переговоры вокруг порта Чабахар начались в 2003 году. Однако совместные усилия Тегерана и Нью-Дели начали набирать обороты только в 2016 году, когда премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Ирана Хасан Рухани объявили, что Индия инвестирует $500 млн в модернизацию морской гавани. Катализатором активности индийцев стало заявление председателя КНР Си Цзиньпина в 2013 году о запуске проекта «Один пояс – один путь». Мотивация Нью-Дели также состояла в том, что страна столкнулась с серьезными препятствиями в налаживании наземной торговли с государствами, расположенными к западу от нее, поскольку практически все эти маршруты проходят через Пакистан. Поэтому Алиасгари и Экстром полагают, что создание морского торгового пути в Западную и ЦА через порт Чабахар позволит Индии обойти Пакистан и создать торговые сети со странами в этих регионах. Недавно было заявление о том, что Иран и Индия договорились о развитии порта Чабахар.

Развитие второй фазы порта «Шахид Аббаси» и обеспечение стратегического оборудования для улучшения разгрузочно-погрузочных мощностей в порту Чабахар стоят на повестке дня иранского правительства.

В рамках проекта МТК «Север-Юг» и порт Чабахар будут увеличивать объемы перевозок для укрепления экономического сотрудничества Евразии. Кстати, новые экономические реалии рассматривали в Бишкеке на международной конференции «Международный транспортный коридор Север-Юг и порт Чабахар в Иране: альтернатива «Поясу и пути»». Здесь подчеркивались важность и преимущества МТК и порта Чабахар для стран ЦА, СНГ и России, не имеющих выхода к морю.

Монголия договорилась о заключении межправительственных соглашений о воздушном сообщении и международных автомобильных перевозках с Ираном. Заключение этих соглашений дает монгольским перевозчикам возможность осуществлять перевозки в страны Ближнего Востока, такие как Катар, Кувейт и ОАЭ через Иран. Предполагается, что Монголия получит выход и к Индийскому океану через иранский порт Бандер-Аббас. Межправительственные соглашения также увеличат экспорт, импорт и транзитные перевозки западного региона Монголии, включая экспорт монгольской баранины в Иран и импорт различных фруктов, овощей, строительных материалов и продукции легкой промышленности из Ирана.

Необходимо отметить также логистический проект «Дороги развития» (также известный как «Сухой канал»), сети железных и автомобильных дорог, которая свяжет Басру на юге Ирака с Турцией. Новый маршрут соединит порт Гранд-Фау, строящийся недалеко от Персидского залива, с турецким портом Мерсин в Средиземном море. Благодаря этому проекту Ирак может стать новым ключевым транспортным узлом между Азией и Европой.

Железнодорожный коридор будет стоить более 18 млрд евро и будет готов к 2038 году. Иракский участок железной дороги протянется примерно на 1200 километров и пройдет через Басру, Эд-Диванию, Наджаф, Кербелу и Мосул, до Турции. Проект предполагает строительство новых линий электропередач. Кроме того, планируется вновь открыть участок от Мосула до турецкого города Газиантеп, в 300 км от Мерсина. Этот проект был выдвинут в конце января 2022 года Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что проект может стать «новым Шелковым путем» для Турции.

Также по территории Сирии проходит стратегическая дорога, связывающая Иракский Курдистан Сирию и контролируемая Турцией, США и частично РФ. Стратегический город этого маршрута находится под контролем протурецких сил.

Итоги этих агрессивных действий Ирана заключаются в одном – в увеличении влияния на транспортно-логистические экономические и политические процессы в регионе посредством своих прокси сил и испытанием новых видов вооружений в борьбе с Турцией и Западом, установлении своего доминанта в этом регионе. Иран никогда не вступит в прямое военное столкновение вне своих границ. Только борьба сверх империй за этот регион приведет к началу активной фазы переформатирования региона и децентрализации проекта Иран.

Сегодня в мире идет борьба за переформатирование, и ключевыми элементами контроля мира являются три важных постулата: контроль логистических путей, контроль стратегических запасов сырьевых ресурсов, обеспечение своего технологического преимущества. Кто обладает этими рычагами, тот и будет определять правила мироуправления.

– Некоторые иностранные эксперты не верят в то, что Азербайджану удастся открыть Зангезурский коридор, потому как Армения выступает против этого. А игнорирование Азербайджаном армянской позиции, говорят они, неизбежно приведёт к конфликту. Как вы видите реализацию этого сложного вопроса?

– Реализация проекта Зангезур и Гейча – вопрос политико-дипломатический с закреплением его инструментами военно-полицейского аспекта. Ввиду начала борьбы за Южный Кавказ каждая из сторон борьбы за мироуправление рассматривает этот регион как архиважный и стратегический. Так как Южный Кавказ – это южное подбрюшье России. Растет роль Турции, решаются вопросы логистики с вовлечением как Ирана, так и ЦА, битву за этот регион ведут все пять государств – постоянных членов СБ ООН.

По мере усиления интересов Азербайджана как в защите суверенитета страны, так и в выстраивании региональной борьбы и конкуренции официальный Баку выстраивает политику учета балансов интересантов в регионе, разделяя их по полочкам: межгосударственные интересы, региональные интересы, интересы региональных и международных союзов и организаций, интересы бенефициаров мира (как государств, так и транснациональных компаний), во главе угла отношений с всеми поставлены интересы страны.

Продолжающаяся международная военная (прокси) и дипломатическая война между интересантами оказывает свое влияние и на наш регион, в том числе на проект Зангезурского коридора. Еще в 2017 году в моем интервью СМИ Азербайджана я обозначил политическую повестку дня страны, указав на полную победу в деле восстановления суверенитета над Карабахом, выстраивания концепции Зангезур и Гейча. Тогда к этому отнеслись скептически. Сегодня же я заявляю, что вопрос возвращения под управление Азербайджана Зангезура и Гейчи – это вопрос времени.

