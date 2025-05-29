Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что республика рассчитывает на Россию как на стратегического партнера, и в особенности на Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) для поставок нефти.

«Мы должны помнить, что Россия является стратегическим партнером Казахстана, нашим непосредственным соседом и союзником. У нас с Россией самая протяженная граница в мире. Кроме того, мы рассчитываем на Россию как на нашего стратегического партнера, и в особенности мы рассчитываем на КТК», — сказал Токаев в интервью телеканалу Al Jazeera.

Он также отметил, что в недавнем телефонном разговоре с Путиным обсуждал вопросы, связанные с Каспийским трубопроводом.

«Уверен, что КТК и впредь будет служить хорошим инструментом для транспортировки казахстанской нефти через Россию на европейский рынок и за его пределы», — сказал Токаев.