Делегации Евросоюза и Азербайджана провели на днях шестую встречу Диалога по безопасности. Участники переговоров обсудили состояние двусторонних отношений ЕС–Азербайджан, а также коснулись актуальных вопросов внешней политики и политики безопасности. Стороны договорились работать над углублением сотрудничества в сфере энергетики и транспортных связей, была подчеркнута важность надёжных поставок газа из Азербайджана для обеспечения энергетической безопасности стран ЕС.

Особо стоит подчеркнуть, что Азербайджан подтвердил свою заинтересованность в изучении возможного сотрудничества с ЕС в рамках Европейского фонда мира.

На тему сотрудничества Азербайджана с Евросоюзом по линии Европейского фонда мира и его перспективах Minval.az поговорил с политологом, депутатом Милли Меджлиса Расимом Мусабековым.

«Сомневаюсь, что сегодня наше сотрудничество с так называемым Европейским фондом мира может иметь какое-то внятное содержание, поскольку реально этот фонд в настоящий момент в основном финансовую помощь оказывает Украине. Других инструментов у этого фонда нет», — сказал наш собеседник.

По его словам, Азербайджану выделяется на разминирование 10 млн евро, «и сомневаюсь, что этот фонд сейчас готов сделать что-то большее, даже с учётом того, что Армении, которую Евросоюз как бы опекает, были выделены средства на так называемую Европейскую наблюдательную миссию, а также какой-то полевой госпиталь, средства на который были заморожены».

«Поэтому серьёзные финансовые поступления на цели безопасности со стороны Евросоюза для меня пока представляются весьма туманными. Если же идёт разговор о возможном осложнении обстановки с Ираном, то в этом контексте, может быть, что-то конкретизируется. А в целом это сегодня звучит очень неопределённо», — подчеркнул депутат.

Говоря о сотрудничестве Азербайджана с ЕС в целом, Мусабеков указал на «обычную форму деятельности Евросоюза».

«Если даже нет ничего конкретного, то будет и седьмое, и восьмое, и девятое заседание. Если до сих пор эти заседания по безопасности в практическом измерении ничего значимого Азербайджану не принесли, то, думаю, что и в ближайшее время ожидать чего-либо существенного тоже не стоит», — добавил он.

Политолог допустил, что речь также может идти и о развитии взаимодействия в области коммуникаций Азербайджана, которые через Грузию и Турцию доставляют газ европейским потребителям: «Возможно, будет что-то по этой части сотрудничества. Будет осуществляться прокладка кабеля по передаче зелёной энергии, а также оптоволоконный — всё это очень важные для Европейского союза проекты, и, возможно, будет что-то, связанное с обеспечением их безопасности».

Говоря о реакции со стороны Еревана на расширяющееся сотрудничество Азербайджан–ЕС, Мусабеков сказал: «Сомневаюсь, что в Брюсселе кого-то волнует реакция Еревана. Ереван — проситель, причём не только из Фонда по безопасности и миру, но и по очень многим другим программам. Суммарно Армения должна получить в течение года примерно 60–80 млн евро. Если будет со стороны Еревана выражено какое-то недовольство, то, скорее всего, это будет что-то конфиденциальное и по французским каналам, а напрямую — вряд ли».