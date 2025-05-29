Россия может оказаться в невыгодном положении в глазах США, если не продолжит проявлять гибкость в мирном процессе вокруг Украины.

Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан, сообщает телеканал TRT.

По словам руководителя турецкого внешнеполитического ведомства, Украина и Европа проявили гибкость в вопросе адаптации к позиции США по украинскому вопросу.

«Теперь, когда Россия не может продемонстрировать тот же уровень уступчивости, она может фактически оказаться в невыгодном положении в глазах Америки и международного сообщества, которое хочет прекращения огня», — сказал он.