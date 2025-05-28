Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что украинская сторона передала российской делегации меморандум, в котором изложена официальная позиция Киева. Он подчеркнул, что Украина подтверждает готовность к полному и безусловному прекращению огня и дальнейшей дипломатической работе.

«Мы не против встреч с россиянами, но ожидаем их «меморандума», чтобы встреча не была пустой и реально приблизила завершение войны. У Москвы есть ещё не менее четырёх дней до вылета, чтобы передать свой документ», — заявил Умеров.

Глава МИД Украины Андрей Сибига также призвал Россию действовать без промедления:

«Зачем ждать до понедельника? Если меморандум готов — можно передать его немедленно». Он добавил, что украинская сторона ожидает от Москвы конкретных предложений, как было ранее согласовано:

«Только хорошо подготовленная встреча имеет потенциал для достижения ощутимых результатов».