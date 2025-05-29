Азербайджан и Китай являются хорошими друзьями и партнерами.

Об этом заявила посол КНР в Баку Лу Мэй в ходе выступления на приеме 29 мая в Центре Гейдара Алиева.

«Хочу поблагодарить всех друзей за поддержку и усилия для дружбы между Китаем и Азербайджаном. Я также хотела бы выразить нашу благодарность Фонду Гейдара Алиева и Центру Гейдара Алиева за организацию сегодняшнего приема. Для меня большая честь быть назначенным Председателем Си Цзиньпином 10-м чрезвычайным и полномочным послом Китайской Народной Республики в Азербайджанской Республике.

Когда я впервые вступила на землю этой прекрасной и яркой страны, то почувствовала себя очень польщенной своей миссией, и глубоко осознаю значительную ответственность, которую она несет. Руководствуясь стратегическим консенсусом глав наших государств, я готова полностью посвятить себя укреплению китайско-азербайджанских отношений в течение срока моих полномочий. Китай и Азербайджан являются хорошими друзьями и хорошими партнерами. За последние 33 года, с момента установления дипломатических отношений, китайско-азербайджанские связи пережили прочный и устойчивый рост.

Плодотворное сотрудничество в различных областях дало мощный толчок нашему развитию и возрождению, и принесло ощутимую пользу нашим народам. В последние годы, в частности, благодаря личной приверженности и стратегическому руководству председателя КНР Си Цзиньпина и президента Азербайджана Ильхама Алиева, отношения двух стран развивались более быстрыми темпами по всем направлениям. В апреле этого года президент Ильхам Алиев совершил государственный визит в Китай.

В настоящее время между нашими двумя странами обмены на высоком уровне становятся более частыми. Политическое взаимное доверие укрепляется. Торговое и инвестиционное сотрудничество расширяется, а объем двусторонней торговли достигает новых высот. Мы добились замечательных успехов в совместной реализации инициативы «Один пояс, один путь», в частности, в сотрудничестве по Транскаспийскому международному транспортному коридору и железнодорожному экспрессу Китай-Европа.

Культурные обмены между двумя странами процветают, с растущим энтузиазмом в Азербайджане относятся к китайской культуре и языку. С соглашением о взаимном освобождении от виз, туристический потенциал и торговый оборот между нашими странами будет еще больше расширен в ближайшем будущем. Сегодня вечером мы пригласили студентов из Азербайджана, которые изучают китайский язык в Институте Конфуция при Бакинском государственном университете, чтобы представить нам традиционные выступления китайской культуры», — заключила Лу Мэй.