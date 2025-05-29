Россия всегда поддерживала Армению. В этом вопросе необходимо расставить все точки над I. Эти страны состоят в одном оборонном союзе. У них общая система ПВО на Южном Кавказе. А нас они когда поддерживали?

Об этом, как сообщает Minval.az, заявил военный аналитик и экс-пилот ВВС Азербайджана Агиль Рустамзаде в эфире Вечір.LIVE на Youtube-канале Одеса.LIVE в ответ на реплику ведущей Юлии Литвиненко о том, что Россия в противостоянии Армении и Азербайджана периодически поддерживала то одну, то другую сторону.

«Не стоит забывать, что мы у России покупали оружие за свои деньги по международным расценкам. При этом Армения получала его по внутренним ценам. То, что мы иногда покупали оружие у России, не означает, что она нас поддерживала.

До 2012-го года, начиная с 1991-го года Армении было передано три пакета российского вооружения, в том числе комплексы С-300. Так что я с вами абсолютно не соглашусь, что когда-то и где-то Россия поддерживала Азербайджан», — отметил аналитик.

«Да, был один момент. Так получилось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян не особо нравился Российской Федерации, и она, скажем так, прикрыла один глаз, когда мы стали отвоевывать свои земли. Из этого не следует делать вывод, что Россия оказывала поддержку Азербайджану.

Что касается Азербайджана, у нас всегда были сложные отношения с Россией. Давайте начнем с 1828-го года. Больше Северного Кавказа и Азербайджана с Россией, наверное, только Турция воевала. И эти вековые воспоминания очень сложно извлечь из сознания людей.

И следует учесть, что Азербайджан проводит сбалансированную внешнюю политику. Так, недавно наш уважаемый президент Ильхам Алиев подчеркнул принадлежность Крыма Украине. И при этом Азербайджан входит в число стран, которые официально помогают Украине», — констатирует экс-пилот.

Отвечая на вопрос ведущей об отсутствии Ильхама Алиева на параде в честь очередной годовщины победы СССР над фашизмом, Рустамзаде заявил следующее:

«На данный момент Россия гибридно воюет в том числе и с нами. Вот с Арменией она, кстати, гибридно не воюет почему-то. Самая большая гибридная атака была 20-го февраля. Азербайджану даже пришлось пойти на серьезные меры вплоть до снижения скорости интернета, чтобы кибератака не достигла своих разрушительных целей. И этом лишь малая часть информации, которая доходит до СМИ.

Так что, с Россией у нас были разные отношения», — резюмировал Рустамзаде.