28 мая Азербайджан отметил свой главный государственный праздник – День независимости. По традиции, главные праздничные мероприятия в таком случае проходят в столице. Но вчера главные новости приходили из города Лачин. И это была не просто праздничная хроника – в Лачине обозначались контуры масштабных геополитических сдвигов, значение которых выходит далеко за рамки не только Южного Кавказа. Открытие международного аэропорта в Лачине, визиты президента Турции и премьер-министра Пакистана, двусторонние встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева с Эрдоганом и Шарифом, трёхсторонний саммит Азербайджан – Турция – Пакистан, наконец, грандиозный праздничный концерт – в Лачине дан старт новой странице истории.

Здесь, в Лачине, президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган открыли международный аэропорт Лачина – уже третий на освобождённых от армянской оккупации территориях. Там, где ещё 4 с половиной года назад шли бои. Где оккупанты не оставили ничего, кроме развалин и минных полей. Азербайджан проделал титаническую работу – в одиночку, без международных донорских конференций, «планов Маршалла» и программ международной помощи. Кадры, знакомые азербайджанским зрителям по Физули и Зангелану — торжественные ленточки, символические ключи, азербайджанский и турецкий «борты номер один» рядом на новенькой взлётной полосе…

Возможно, сегодня, пока процесс Великого Возвращения только набирает обороты, эти аэропорты ещё не работают с полной нагрузкой. Но, возможно, здесь, как ни странно, стоит обратиться к американской истории и вспомнить, что в Чикаго, как писал Теодор Драйзер, «трамвайные линии уходили далеко в открытую прерию — это было сделано в расчёте на быстрый рост предместий». И как в Нью-Йорке, который ещё даже близко не напоминал нынешний мегаполис, строили вокзал, где было 114 платформ – именно потому, что не сомневались в большом будущем этого города. И сегодняшние международные аэропорты на освобождённых землях – это «полётное задание в будущее». С расчётом на ту огромную созидательную работу, которая делается сегодня на освобождённых землях. Где в планах – не только возвращение вынужденных переселенцев, но и новая экономика, туризм, причём не только внутренний, но и внешний, «зелёная энергия», высокотехнологичные производства…

И, наконец, в Азербайджане, да и не только в Азербайджане, прекрасно помнят, какую роль сыграли локальные аэропорты в 44-дневной Отечественной войне. А мир, напомним, остаётся очень неспокойным.

Но теперь в этом неспокойном мире о себе заявляет новая региональная сила. Трёхсторонний саммит Азербайджан – Турция – Пакистан рельефно и чётко обозначает формирование новых геополитических реалий. Баку, Анкара и Исламабад заявляют о собственной, независимой роли в политике, и что особенно символично, к саммиту в Лачине все эти три страны подошли, имея в послужном списке серьёзные геополитические успехи. Азербайджан, напомним, выиграл войну в Карабахе и полностью восстановил свою территориальную целостность. Турция добилась впечатляющих успехов в Сирии и практически решила проблему террора РКК. Пакистан одержал победу в коротком конфликте с Индией – том самом, который в Нью-Дели задумывали как «маленькую победоносную войну», а получили военно-политический позор. Именно этот конфликт, напомним, укрепил единство трёх стран: и Анкара, и Баку чётко выразили поддержку Пакистану. Сегодня эти три страны обсуждают экономическое, военное, политическое сотрудничество – и обсуждают не с нуля. Азербайджан, Турция и Пакистан всегда были на стороне суверенитета, территориальной целостности и справедливости, подчеркнул, выступая на саммите, президент Азербайджана Ильхам Алиев. «Мы ещё раз выражаем признательность за политическую и моральную поддержку, которую Турция и Пакистан оказывали нашей стране с первых дней 44-дневной Отечественной войны 2020 года. Азербайджан, в свою очередь, всегда был рядом с Турцией и Пакистаном. Сегодня мы вновь подтверждаем единство наших народов», — подчеркнул президент Азербайджана.

И самое главное – Ильхам Алиев подчеркнул: месседжи, озвученные в Лачине, обязательно дойдут до адресатов.

В дипломатии принято многое оставлять за кадром. И далеко не всё здесь говорится в открытую. Но расклад сил в регионе изменился настолько значительно, что не замечать, а тем более игнорировать эти перемены было бы слишком самонадеянно. На дворе уже не 1992-й и даже не 2019 г., так что, если кому-то и хочется поиграть в «можем повторить», то эти затеи лучше оставить сразу.

И очень символично, что происходит это именно здесь, в Лачине, только недавно освобождённом от армянской оккупации. Именно здесь, напомним, развернулась одна из самых трагичных и тяжёлых по своим стратегическим последствиям страниц первой карабахской войны. Оккупация Лачина была тяжелейшим ударом для нашей страны. Через три десятка лет именно здесь, в Лачине, умело сочетая военные и дипломатические рычаги, Азербайджан сдавал свой труднейший экзамен на государственную зрелость – полностью замыкал кольцо охраны государственных границ, закрывал «Лачинский коридор», ставил точку в иностранном военном присутствии на своей территории.

И сегодня наша страна с полным основанием отмечает в Лачине свой главный государственный праздник. С грандиозным концертом. Нам действительно есть что отметить и чему радоваться. И смеем заверить: это не последние «большие новости» с освобождённых территорий.