Палестинское движение ХАМАС и Израиль согласились на 60-дневное перемирие в боевых действиях в секторе Газа.

Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

До этого издание Times of Israel писало, что новый план США по урегулированию ситуации в секторе Газа между Израилем и палестинским движением ХАМАС предусматривает 60 дней прекращения огня и освобождение 10 заложников.

Также этот план предполагает возобновление поставки гуманитарной помощи жителям анклава со стороны ООН.

По словам источника, документ не содержит обещаний от Израиля «закончить войну».