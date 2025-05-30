Посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим выразил благодарность мэру Вашингтона Мюриэл Баузер за провозглашение 28 мая — в честь 107-й годовщины создания Азербайджанской Демократической Республики — Днём независимости Азербайджана в столице США и подписание соответствующей декларации.

Посол сделал соответствующую публикацию в своем аккаунте в соцсети X.

В сообщении он выразил признательность мэру Баузер за объявление 28 мая 2025 года Днём независимости Азербайджанской Республики в Вашингтоне:

«От всего сердца благодарю вас за эту честь и признание!»,- говорится в публикации.