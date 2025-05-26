Недавний визит в Азербайджан главы МИД Украины Андрея Сибиги надо рассматривать сугубо с точки зрения двусторонней повестки. Такое мнение в беседе с Minval.az высказал политолог, глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов, комментируя визит главы украинской дипломатии в Баку на фоне некоторого обострения отношений между Россией и Азербайджаном.

«Понятное дело, что после начала полномасштабного вторжения в Украину главной задачей Министерства иностранных дел этой страны является продвижение позиций Украины в мире, поэтому на двустороннем треке возникла некоторая пауза. Обратите внимание на то, что визит состоялся в воскресенье, что подчеркивает понимание в Украине того, что нужно больше внимания уделять двусторонним связям, тем более есть что обсудить по широкому спектру вопросов», — сказал политолог.

Конечно, по его словам, то состояние, в котором сегодня находится Украина, не может оставаться в рамках двусторонней повестки, и Азербайджан высказал свою позицию относительно территориальной целостности, а также участия в постконфликтном восстановлении.

«Но связывать это с ухудшением или охлаждением в отношениях между Баку и Москвой не стоит», — добавил эксперт.

Отвечая на вопрос о том, как на бакинский визит Сибиги отреагирует Москва, Мамедов сказал: «У России есть своя позиция относительно войны с Украиной, что понятно. Позиция Азербайджана не должна вызывать какое-то удивление у российской стороны, поскольку там полностью проинформированы в этом смысле. Азербайджан последовательно поддерживает принцип территориальной целостности не только в отношении Украины, а в отношении всех государств мира, в том числе и в отношении РФ, как это было в 1990-е годы во время войны в Чечне».

Наряду с этим, по его словам, заявления министра иностранных дел Украины не находятся в компетенции азербайджанской дипломатии: «Он волен делать заявления в соответствии с интересами своей страны, поэтому ответственности азербайджанской стороны тут нет никакой».

«В России ничего не могут предъявить Азербайджану. Думаю, что это не станет элементом реакции МИД России. Если же МИД России как-то среагирует, то получит соответствующий ответ азербайджанской стороны. В нынешних условиях осложнение отношений между Россией и Азербайджаном на нынешнем этапе не приведет к развязкам или улучшению этих связей», — считает политолог.

Что касается переговоров с Россией, то, отметил эксперт, Баку отмечался в качестве места, где могут проходить переговоры между Россией и США, США и Украиной, либо между Россией и Украиной: «Думаю, что в силу изменения географии диалога какой-то переговорный трек может состояться в Баку».

Коснувшись переговоров между представителями российской и украинской делегаций в Стамбуле, политолог сказал: «С другой стороны, Азербайджан и Турция очень плотно взаимодействуют друг с другом и по этой тематике тоже, как на дипломатическом уровне, так и на организационном, поэтому российская и украинская стороны в той или иной степени поддерживают канал связи с Баку, чтобы понимать позицию Турции. Но турецкая активность настолько транспарентна, что слышать что-то лишнее от Азербайджана не приходится».

Комментируя участие азербайджанкой стороны в проектах по восстановлению Украины, эксперт отметил, что у Азербайджана после 44-дневной войны и освобождения территорий от оккупации есть такой опыт, а также опыт в разминировании.

«Понятное дело, что многие страны будут помогать Украине, но осваивать эти ресурсы надо будет рационально. В этом смысле опыт Азербайджана будет для Украины достаточно полезным. Наряду с этим, азербайджанские компании могут активно участвовать в восстановительных работах. Как минимум те компании, которые работают в Карабахе, уже понимают периодизацию, с чего нужно начинать, чтобы восстановить регион после войны. Сюда можно добавить и процесс разминирования. В этом отношении у Азербайджана будет возможная роль не только как донора, но и страны, компании которой могут там активно участвовать в освоении тех финансовых ресурсов, которые будет привлекать Украина», — заключил Мамедов.